▲大谷翔平50-50。(圖/路透社,下同)

記者葉國吏/綜合報導

道奇日本球星大谷翔平今天大爆發,單場猛敲6安創旅美生涯首次、進帳10打點,包含3轟、2盜,單季達成51轟、51盜,並締造「50-50」壯舉。道奇最後20:4打爆馬林魚,確定連12年打進季後賽,這也將是大谷翔平生涯首次嘗到季後賽滋味。

大谷全場6打數都敲安,包含3轟、2支二壘安打,進帳10分打點,跑出2盜,賽後打擊率為2成94,整體攻擊指數(OPS)為1.005。

根據大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,大谷翔平是第一位達成單場至少5安、2轟、2盜的選手,也是大聯盟史上第一位單場3轟、2盜的選手。

大谷翔平也成為道奇隊史第一位達成單季51轟的選手,目前也以120分打點,超越日本名將松井秀喜的116打點紀錄,成為旅美日籍選手單季最多。

