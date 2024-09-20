快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

SHOHEI OHTANI HAS DONE IT



50 HOME RUNS | 50 STOLEN BASES



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▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平20日（台灣時間）對戰馬林魚，先完成兩次盜壘，使他的本季盜壘數達到51次。在第6局擊出他的第49支全壘打，接著在第7局打出本季第50支全壘打，成為大聯盟歷史上首位達成「50轟、50盜」的球員。

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這一轟朝著左外野方向飛去，最終落入看台。打出全壘打的大谷從容不迫地繞壘，全場熱烈歡呼，最後回到本壘。隨後他也接受了隊友們熱情的祝賀。

大谷成功達成了大聯盟歷史上首次的「50-50」紀錄。此戰7局結束時，他5打數5安打大爆發，包含2全壘打、7打點、2盜壘。

大谷翔平1局上就掃出二壘安打，一、二壘有跑者時起啟動雙盜壘，達成本季第50次盜壘，3局上敲右外野安打，接著又盜壘成功，單季51盜隨之出爐，同一局再敲出2分打點二壘安打，幫助球隊灌進5分。6局上轟出第49轟，7局上兩出局轟出第50轟達成偉業，道奇也拉開比數至14比3。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）