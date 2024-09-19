後面比賽能盜就盜！　道奇主帥在大谷身上看到自己影子

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇王牌球星大谷翔平今天（台灣時間19日）客場先發對上邁阿密馬林魚，此役大谷翔平首局敲安並跑出本季第49次盜壘成功，追上主帥羅伯斯（Dave Roberts）的紀錄，持續朝單季50轟、50盜邁進，賽後羅伯斯表示，看到大谷盜壘時也會回憶過往球員時期的畫面，並希望大谷翔平在剩餘比賽「能盜就盜」。

Dodgers hold off Marlins with Shohei Ohtani reaching 49 stolen bases

MIAMI — When Landon Knack was roughed up for five runs in two innings in Atlanta last Friday, Dodgers manager Dave Roberts referred to it as “an outlier” in what has been a largely suc… https://t.co/RDzXfPfmUi pic.twitter.com/sBOcnYVjbx [廣告]請繼續往下閱讀... September 19, 2024

面對馬林魚隊先發左投維瑟斯（Ryan Weathers），大谷翔平第1局首打席擊出左外野安打，上壘後隨即跑出本季第49次盜壘成功，追平總教練羅伯斯個人生涯最高的紀錄；此外大谷翔平也成為大聯盟史上日本出生球員單季盜壘成功次數第2多，紀錄保持人是鈴木一朗單季56盜。

There’s no stopping Shohei Ohtani right now.



Make that stolen base No. 49. pic.twitter.com/Xtsu4kvtq1 — MLB (@MLB) September 18, 2024

「當時因為大谷起跑較慢，所以我希望對方捕手傳出歪的傳球，如果傳的準確，大谷可能會被抓出局，」羅伯斯賽後談到大谷翔平第49次盜壘成功時說道，「不過，對方捕手察覺大谷的速度進而急忙傳球，導致球傳的不準，因此讓大谷安全上壘。」

「希望他能在明天回到主場後正式突破紀錄，剩下的比賽只要有機會就多跑，我會一直給他綠燈通行，」羅伯斯接著表示自己對大谷能夠超越自己，即將完成第50次盜壘成功充滿期待。

最後回憶自己在2006年單季49盜的表現時，羅伯斯說，「當時很希望自己能夠達成50次盜壘，但很遺憾，我停在了49次，」回憶時羅伯斯流露特別目光，表示在大谷身上看到自己影子時也不忘給予盛讚，「大谷翔平這個賽季表現的非常，非常令人印象深刻。」