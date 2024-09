後面比賽能盜就盜！　道奇主帥在大谷身上看到自己影子

▲大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯道奇王牌球星大谷翔平今天(台灣時間19日)客場先發對上邁阿密馬林魚,此役大谷翔平首局敲安並跑出本季第49次盜壘成功,追上主帥羅伯斯(Dave Roberts)的紀錄,持續朝單季50轟、50盜邁進,賽後羅伯斯表示,看到大谷盜壘時也會回憶過往球員時期的畫面,並希望大谷翔平在剩餘比賽「能盜就盜」。

