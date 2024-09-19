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王齊麟混雙中國賽不敵地主強敵　睽違4年「比賽」首勝未出爐

▲▼巴黎奧運羽球選手王齊麟出席台北市政府所舉辦奧運英雄時尚派對。（圖／記者李毓康攝）

▲巴黎奧運羽球男雙金牌王齊麟。（圖／記者李毓康攝）

記者簡名杉／綜合報導

兩屆奧運羽球男雙金牌得主「麟洋配」王齊麟，結束上週香港羽球公開賽賽程後，本週轉戰超級1000系列中國公開賽，不過在男雙部分他與新搭檔邱相榤於32強就止步，同時與許尹鏸搭檔出賽混雙的王齊麟，雖然因為對手棄賽直接晉級16強，但今(19)日的16強賽，他們以12比21、10比21不敵世界第三的中國地主組合馮彥哲、黃東萍，王齊麟暌違4年的混雙「比賽」首勝仍未出爐。

王齊麟於上週的香港公開賽與混雙新搭檔許尹鏸首次攜手亮相，是他繼2020年3月與程琪雅出征全英公開賽後，暌違4年再戰混雙賽事，可惜首戰就以20比22、17比21，不敵世界排名第七的地主組合鄧俊文、謝影雪，直落二吞敗止步32強。

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雖然在香港失利，但王齊麟、許尹鏸兩人在中國公開賽捲土重來，首戰32強原本是交戰世界排名第32、剛在台北公開賽奪冠的泰國組合提拉薩庫爾(Pakkapon Teeraratsakul)、門翁(Phataimas Muenwong)，但雙方沒機會交手，台灣組合就因為對手棄賽直接保送16強。

今天的16強賽，王齊麟、許尹鏸遭遇世界排名第三的地主強敵馮彥哲、黃東萍，第一局開賽就陷入落後，並隨即被拉開，以12比21吞敗，次局雙方雖然在開賽一度拉鋸，但中國組合在5比4領先之際，拉出一波8比1猛攻，直接將勝利一波帶走，最終中國組合以10比21再下一城，直落二搶下勝利。

關鍵字： 王齊麟混雙中國羽球許尹鏸

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