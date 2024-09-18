快訊／戴資穎次局17比2猛攻仍落敗　逆轉未果無緣中國賽16強

▲台灣球后戴資穎。（圖／badminton photo提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

過去3站2度退賽的台灣球后戴資穎，本周轉戰超級1000系列中國公開賽，今(18)日首輪對上丹麥女將雅各布森(Julie Dawall Jakobsen)，首局遇上亂流以14比21讓出；次局隨即回穩，一度打出17比2猛攻，以21比7扳平戰局；決勝局奮力化解2賽末點，仍以19比21敗下陣來，沒能完成逆轉秀，宣告無緣16強。

戴資穎在巴黎奧運後首站日本公開賽就打進4強，8強賽卻再次傷到左膝，提前退賽並未出戰4強賽；接著在自家的台北公開賽止步8強，終止本季參賽都至少打進4強的紀錄；上周在香港公開賽登場，挑戰賽史最多的第4冠，首輪僅花24分鐘就過關，16強賽在開賽2比6落後之下再次傷退。

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戴資穎上周曾坦言，「其實有點不知道該不該堅持下去......但真的謝謝大家給我的鼓勵，謝謝你們選擇支持我。」「戴爸」戴楠凱本周受訪時則透露，小戴仍會按原定計畫繼續比賽到年底，但一切要視腳傷情況而定。

戴資穎本周仍飛往中國參加中國公開賽，位列女單第2種子的她，首輪對手是世界第38的丹麥女將雅各布森，雙方過去僅在2022年泰國公開賽交手過1次，當時小戴2比1勝出。

雙方今日再戰，戴資穎開賽就遇上亂流，陷入0比6落後，一路在對手背後苦追，以6比11進入技術暫停。小戴下半局繼續努力追趕比分，一度逼近到12比15僅3分差，可惜後繼無力，以14比21讓出首局。

進入第2局，戴資穎重整旗鼓，打出一輪猛攻以11比2進入技術暫停。暫停過後，小戴依舊沒給對手喘息的機會，進一步將分差擴大到17比2、15分差，以20比5取得局點，21比7將總局數扳成1比1。

來到決勝第3局，雙方開局打成4比4，隨後戴資穎連掉了3分，落入4比7的劣勢，以6比11進入技術暫停。小戴下半局試圖力挽狂瀾，從7分差一路追到16比18、2分差，對手仍搶先以20比17取得3個賽末點，小戴奮力化解了2個，追到19比20，還是以19比21敗下陣來，沒能完成逆轉，止步中國賽32強。