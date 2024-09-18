▲周思齊引退主題週賽前舞台活動！誠泰、兄弟OB老朋友回到球場憶當年！。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

轉眼間，周思齊選手20年的職棒選手生涯最後倒數，這20年來身經百戰，不斷突破自我、締造個人紀錄，經歷過黑暗時期、也參與過連霸黃潮，始終如一的是周思齊選手對棒球的初衷與熱愛。9/21-9/22老朋友們將一齊回到球場，賽前在一、三壘側應援舞台，一起分享當年的職棒故事以及他們與周思齊選手在場上一起用汗水和淚水全力奮戰的熱血時刻。

9/21(六)誠泰球迷們歡迎搭上中職時光機，大胖「鄭景益」、雙毒牙打線「黃高俊」及「楊睿智」、誠泰三本柱「許竹見」、快槍俠「張賢智」以及「李明進」選手，將珍貴回憶一齊在賽前回憶當年，完成當年沒能好好道別的遺憾，蛇迷老朋友們千萬不要錯過！

[廣告]請繼續往下閱讀...

9/22(日)金代象回歸！經歷過兄弟象第一次三連霸的創隊元老「吳俊達」、棒球先生「李居明」、假日飛刀手「陳義信」、二代象三連霸黃金內野手「王金勇」、小飛機「陳冠任」、跟著思齊一齊從誠泰到兄弟的好室友「黃泰龍」以及「朱偉民」選手，也將一齊回憶光輝的兄弟精神！

9/21-9/22 The Last Together周思齊引退主題週，twitch中信兄弟官方頻道也將進行賽前活動直播，邀請老朋友們一齊回到球場，陪伴周思齊選手走完最後一哩職棒選手之路。

