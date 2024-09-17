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陳睦衡將往日本發展？外媒曝50萬美金加盟歐力士

▲▼ 陳睦衡 。（圖／棒協提供）

▲ 陳睦衡 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

穀保強投陳睦衡在U18亞洲青棒錦標賽奪下3大投手獎，吸引多支海外球團開價。大聯盟記者羅梅洛（Francys Romero）在X指出，陳睦衡已和日本職棒歐力士猛牛達成共識。

陳睦衡今年自穀保畢業後，未選擇投入選秀，目標旅外，也在U18投出好成績，吸引海外多支球探目光。

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他在本屆U18總計出賽2場，合計9.1局飆出9次三振、無失分，球速最快152公里刷新個人最速；奪下賽會最佳防禦率、最佳勝率、明星隊最佳先發投手3獎。

羅梅洛表示，據消息人士透露，陳睦衡已與歐力士隊達成協議，簽約金約為50萬美元（1594萬台幣），「多支美國職棒大聯盟球隊對他表現出極大興趣，但陳睦衡決定在日本開始他的職業棒球生涯。」

日前即有日本媒體報導，陳睦衡在U18投出佳績的陳睦衡，預計掀起日、美職棒搶人大戰，報導中進一步指出，日職軟銀、日本火腿、歐力士都有球團人員親自到場觀戰U18，其中歐力士高層都親自來台。

關鍵字： 陳睦衡U18亞洲青棒錦標賽日本職棒歐力士猛牛球探

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