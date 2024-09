陳睦衡將往日本發展？外媒曝50萬美金加盟歐力士

▲ 陳睦衡 。(圖/棒協提供)

記者王真魚/綜合報導

穀保強投陳睦衡在U18亞洲青棒錦標賽奪下3大投手獎,吸引多支海外球團開價。大聯盟記者羅梅洛(Francys Romero)在X指出,陳睦衡已和日本職棒歐力士猛牛達成共識。

陳睦衡今年自穀保畢業後,未選擇投入選秀,目標旅外,也在U18投出好成績,吸引海外多支球探目光。

他在本屆U18總計出賽2場,合計9.1局飆出9次三振、無失分,球速最快152公里刷新個人最速;奪下賽會最佳防禦率、最佳勝率、明星隊最佳先發投手3獎。

羅梅洛表示,據消息人士透露,陳睦衡已與歐力士隊達成協議,簽約金約為50萬美元(1594萬台幣),「多支美國職棒大聯盟球隊對他表現出極大興趣,但陳睦衡決定在日本開始他的職業棒球生涯。」

日前即有日本媒體報導,陳睦衡在U18投出佳績的陳睦衡,預計掀起日、美職棒搶人大戰,報導中進一步指出,日職軟銀、日本火腿、歐力士都有球團人員親自到場觀戰U18,其中歐力士高層都親自來台。

