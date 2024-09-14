終止個人生涯最長全壘打乾旱期　賈吉：我一定會打破低潮

▲賈吉。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（台灣時間14日）在主場與波士頓紅襪進行傳統「基襪大戰」第二戰的交鋒，洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）在7局下半1出局滿壘時轟出一發驚天滿貫砲，幫助球隊從1比4落後反超至5比4領先；終場洋基順利奪得三連勝，賈吉也終止個人連續16場比賽未開轟的生涯最長全壘打乾旱期。

Aaron Judge comments on breaking his home run slump with a go-ahead grand slam, Yankees standings. pic.twitter.com/lju1nAzux0 [廣告]請繼續往下閱讀... September 14, 2024

比賽前段1比4落後的洋基在7局下半迎來轉機，沃爾普（Anthony Volpe）與維杜戈（Alex Verdugo）先後選到保送，緊接著托瑞斯（Gleyber Torres）擊出適時安打幫助球隊追回1分；索托（Juan Soto）保送上壘後賈吉在滿壘時鎖定紅襪布瑟（Cam Booser）一顆95.5英哩紅中速球，一棒夯出左外野滿貫砲，洋基5比4超前。

AARON JUDGE GO-AHEAD GRAND SLAM VS. RED SOX



HR NO. 52 ON THE SEASON



(via @Yankees)



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這發滿貫砲是賈吉職業生涯第八支滿貫轟，也是本賽季第二支，夯出去後洋基主場 45292名觀眾瞬間陷入瘋狂，賈吉也終止個人連續16場比賽未開轟的生涯最長全壘打乾旱期；「是16場比賽嗎？我真的不知道這一點，」賈吉賽後說道，「今天只是又過了一天罷了。」

"I felt like we repeated the delivery really well, we had a really good game plan with Wells and there just was a lot of great execution tonight."



- Clarke Schmidt on his second outing since coming off the IL. pic.twitter.com/inBhNc6SPI — YES Network (@YESNetwork) September 14, 2024

「我認為賈吉一定知道，」洋基先發投手施密特（Clarke Schmidt）在一旁聽到後笑著反駁說道，「我當時在投手訓練室，那時我快瘋了，訓練室附近的任何人都肯定聽到了我的聲音，我認為這一邊沒有人不瘋狂，即使是在看台上，」施密特說，「言語無法形容那是多麼酷。」

「我想，十六場比賽很多嗎？不是吧，我不知道，」賈吉最後表示，「這是我生涯最多的？在我職業生涯某個階段，它可能會更長，所以，我一定會打破這個低潮。」