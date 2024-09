終止個人生涯最長全壘打乾旱期　賈吉：我一定會打破低潮

▲賈吉。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基今天(台灣時間14日)在主場與波士頓紅襪進行傳統「基襪大戰」第二戰的交鋒,洋基隊長「法官」賈吉(Aaron Judge)在7局下半1出局滿壘時轟出一發驚天滿貫砲,幫助球隊從1比4落後反超至5比4領先;終場洋基順利奪得三連勝,賈吉也終止個人連續16場比賽未開轟的生涯最長全壘打乾旱期。

比賽前段1比4落後的洋基在7局下半迎來轉機,沃爾普(Anthony Volpe)與維杜戈(Alex Verdugo)先後選到保送,緊接著托瑞斯(Gleyber Torres)擊出適時安打幫助球隊追回1分;索托(Juan Soto)保送上壘後賈吉在滿壘時鎖定紅襪布瑟(Cam Booser)一顆95.5英哩紅中速球,一棒夯出左外野滿貫砲,洋基5比4超前。

這發滿貫砲是賈吉職業生涯第八支滿貫轟,也是本賽季第二支,夯出去後洋基主場 45292名觀眾瞬間陷入瘋狂,賈吉也終止個人連續16場比賽未開轟的生涯最長全壘打乾旱期;「是16場比賽嗎?我真的不知道這一點,」賈吉賽後說道,「今天只是又過了一天罷了。」

"I felt like we repeated the delivery really well, we had a really good game plan with Wells and there just was a lot of great execution tonight."



- Clarke Schmidt on his second outing since coming off the IL. pic.twitter.com/inBhNc6SPI