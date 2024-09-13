大谷翔平「猜拳」獲勝振臂　勇士客場挑戰「兩大紀錄」好兆頭

▲大谷翔平。（圖／道奇官方X）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平前一戰達成單季47轟、48盜，不僅繼續朝向「50轟、50盜」邁進，也追平亞洲紀錄。道奇休兵一天後，14日（台灣時間）將開始作客亞特蘭大勇士，大谷翔平有望成為新科稱霸亞洲的全壘打王，也有機會挑戰單季第13場同時盜壘又全壘打的大聯盟紀錄。

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秋信守大聯盟生涯16年，共6087打數才達成218轟，大谷翔平僅花了3085打數就追平紀錄。秋信守早已預料到大谷翔平有機會打破自身紀錄，也很期待他能在本季達成「50轟、50盜」。

大谷翔平前一戰擊出仰角19度的平射砲，還演出盜壘成功，使得他本季同場開轟盜壘的場數來到12場，追平2023年阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）以及1973年邦茲（Bobby Bonds）的紀錄。距離大聯盟最多場數紀錄只差1場，目前韓德森（Rickey Henderson）1986年單季13場為大聯盟最高紀錄。

道奇官方社群13日發布球隊移動至客場的相關照片和影片，大谷翔平反戴著黑色棒球帽，脖子掛著一副黑色耳機，一派輕鬆的模樣出發到客場。道奇還發布一支可愛的短片，球員與工作人員玩「剪刀、石頭、布」，大谷翔平獲勝之後握拳振臂，顯得相當開心。