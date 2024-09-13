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這一年很煎熬！　戴資穎3站2度退賽：不知道該不該堅持下去

▲台灣球后戴資穎香港賽晉16強。（圖／badminton photo提供）

▲台灣球后戴資穎近3站賽事2度退賽。（圖／badminton photo提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎在巴黎奧運後打了3站賽事，包括超級750系列日本公開賽和本周的超級500系列香港公開賽都提前退賽。受到雙膝傷勢困擾，小戴昨(12日)晚在香港賽16強首局打到2比6就決定退賽，她賽後發文坦言，有點不知道該不該堅持下去，這一年來一直很煎熬，也沒辦法打出自己想要的比賽。

戴資穎在巴黎奧運後「首站」日本賽就打進4強，但因8強賽再次傷到左膝，提前退賽並未出戰4強賽；上周她在自家的台北賽止步8強，終止本季參賽都至少打進4強的紀錄；本周則在香港賽登場，榮膺女單頭號種子，挑戰賽史最多的第4冠，首輪僅花24分鐘就過關，16強賽在開賽2比6落後之下就再次退賽。

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▲台灣球后戴資穎香港賽晉16強。（圖／badminton photo提供）

▲戴資穎強忍雙膝傷勢拚戰，坦言有點不知道該不該堅持下去。（圖／badminton photo提供）

戴資穎賽後在社群媒體上吐露心聲，「其實有點不知道該不該堅持下去......但真的謝謝大家給我的鼓勵，謝謝你們選擇支持我。」她坦言，「雖然這一年來一直很煎熬......也沒辦法呈現我想要的，但這就是運動的現實，終究有這麼一天。」

戴資穎原本預定參加下周的超級1000系列中國公開賽，她位列女單第2種子，首輪要碰上丹麥好手雅各布森(Julie Dawall Jakobsen)，下周是否能如期出賽，據「戴爸」戴楠凱的說法， 目前仍在評估當中。

關鍵字： BWF羽球戴資穎香港公開賽中國公開賽

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