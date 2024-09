索托挨自打球痛到跪地仍開轟　奇澤姆再見安打洋基氣走皇家

Jazz Chisholm Jr.'s first #walkoff in pinstripes! ???? pic.twitter.com/moarecCZOS

▲奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.)敲出再見安打。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者李立祥/綜合報導

洋基今(12日)與皇家進行3連戰最終戰,這場比賽充滿戲劇性,先是洋基索托(Juan Soto)經歷自打球痛到跪在地上,然後敲出超前轟,延長賽又靠著奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.)再見安打,終場洋基以4比3險勝。

皇家隊梅西(Michael Massey)4局下敲出陽春砲,幫助皇家先馳得點;不過洋基6下也開啟攻勢,托瑞斯(Gleyber Torres)展現精準選球,利用保送上壘,下一棒的索托面對皇家先發拉根斯(Cole Ragans),敲出自打球擊中右腳,讓他向一壘方向走了好幾步,最後痛到只能跪著。

不過索托還是回來完成打席,隨後敲出右外野逆轉2分砲,索托賽後表示,「當時非常痛,但我仍試著專注在打席,有時當你像這樣擊中自己時,你會有點走神,但我試圖專注,然後做好擊球準備。」

Hitting homers is the ultimate pain cure for Juan Soto ???? pic.twitter.com/HpUOfhI8X1