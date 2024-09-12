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索托挨自打球痛到跪地仍開轟　奇澤姆再見安打洋基氣走皇家

▲奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）敲出再見安打。（圖／達志影像／美聯社）

▲奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）敲出再見安打。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

洋基今（12日）與皇家進行3連戰最終戰，這場比賽充滿戲劇性，先是洋基索托（Juan Soto）經歷自打球痛到跪在地上，然後敲出超前轟，延長賽又靠著奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）再見安打，終場洋基以4比3險勝。

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皇家隊梅西（Michael Massey）4局下敲出陽春砲，幫助皇家先馳得點；不過洋基6下也開啟攻勢，托瑞斯（Gleyber Torres）展現精準選球，利用保送上壘，下一棒的索托面對皇家先發拉根斯（Cole Ragans），敲出自打球擊中右腳，讓他向一壘方向走了好幾步，最後痛到只能跪著。

不過索托還是回來完成打席，隨後敲出右外野逆轉2分砲，索托賽後表示，「當時非常痛，但我仍試著專注在打席，有時當你像這樣擊中自己時，你會有點走神，但我試圖專注，然後做好擊球準備。」

2隊以2比2進入延長賽，10局雙方都攻下1分；11局上洋基威佛（Luke Weaver）連飆2K，將比分鎖定在3比3，11局下二出局二、三壘有人，奇澤姆敲出游擊方向滾地球，雖然皇家游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）上演精彩撲接，但再傳向本壘已來不及，無法阻擋再見分回到本壘。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）對這場比賽給予高度評價，特別是奇澤姆面對壓力可以冷靜應對擊出關鍵一球的表現。同時他也表示，這場比賽充滿了季後賽氛圍，讓人感受到球隊的奮鬥精神和對冠軍的渴望。

洋基目前以84勝62敗的戰績暫居美聯東區龍頭，領先排名第2的金鶯1.5場勝差。

關鍵字： MLB棒球洋基索托奇澤姆再見安打

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