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大谷翔平有望成為首位指定打擊MVP？道奇教頭：這是很好的議題

▲▼大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇總教練羅伯斯12日對芝加哥小熊之戰賽前受訪，對於大谷是否能成為史上首位以DH身份獲得MVP，他表示，「這是一個很好的議題。類似於有賽揚獎的情況下，投手是否應該獲得MVP。」

今天賽前，大谷翔平成績為打擊率0.290（聯盟第6）、46支全壘打（聯盟第1）、101個打點（聯盟第2）、47次盜壘（聯盟第2）、OPS 0.986（聯盟第1），是國聯MVP熱門人選。

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目前在大聯盟，從未有過指定打擊球員獲得MVP的情況。羅伯斯笑說：「這確實是一個值得討論的問題。我沒有投票權，但這是一個值得討論的話題。」他進一步表示，「大谷有可能達成50-50這一成就，這是一個沒有人接近過的紀錄。」

羅伯斯也說，「大谷作為首棒打者的出色表現，使我們能夠維持目前的狀態，這對我來說非常寶貴。他能夠站上600個打席，對我們來說非常重要。」

今年大谷翔平專注打擊，並沒有投球，羅伯斯認為，這意味著他可以更專注於跑壘等方面，有助於球隊贏得比賽，「他打點和得分很高，這些是我們所預期的，我並不感到驚訝。」

歐提茲（David Ortiz）曾提到「他們總是因為我擔任DH，所以不會給我MVP」等言論，羅伯斯回應，「我曾和他一起打球，但我不記得他那年誰獲得MVP。1998年，羅德里奎茲 (Alex Rodriguez)達成40-40，但沒有獲得MVP。我不確定現在這是否正確。」

▲▼ 大谷翔平與教頭羅伯斯（Dave Roberts） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲教頭羅伯斯（Dave Roberts） 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平MVP洛杉磯道奇羅伯斯國家聯盟

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