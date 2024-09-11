黃子鵬好投+宋嘉翔強肩　兄弟教頭：短打失敗後雙殺是贏球關鍵

▲張志豪 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟11日在10局靠張志豪致勝安，1比0擊敗樂天桃猿，也順利點亮全年戰績第一魔術數字。此戰猛登、黃子鵬上演投手大戰，兄弟總教練平野惠一直言，對方投手表現相當好，捕手宋嘉翔也展現很好的臂力，上演2次盜壘阻殺，希望下次再度交手，能夠有所突破。

猛登前6局維持無安打好表現，一直到第7局才接連被敲2安。最終投完8局退場，只被擊出3支安打，完全壓制桃猿攻勢。

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平野惠一表示，猛登過往是開局容易不穩，不過今天第一局開始狀況就非常好，「也投出很好的表現，包括7局連續被敲2支安打，還是努力守住。」

當時接連被敲安打，對方短打失敗，下一棒代打林智平又擊出雙殺，桃猿失去大好攻勢機會。平野惠一也說，「這個短打推進失敗，加上後面的雙殺，相當關鍵。」

平野惠一同時看到猛登的拚勁，「他前2場表現不是很好，都是靠火力支援，今天有感覺到他特別想要壓制打線，感受到他想幫助野手的決心。」

黃子鵬上一場對兄弟已經要追溯到4月5日，當時先發6局失4分吞敗；今天是本季第2次對戰，表現判若兩人，投到9局也只被擊出3支安打，僅1次保送，飆出7次三振無失分。

此役對黃子鵬苦手，平野惠一坦言，今天無論是瞄準球種，還是打擊的節奏，全部被對方擾亂，「捕手也擁有很好的臂力，但身為職棒選手，還是必須要想辦法嘗試突破，接下來如何應變，是我們的課題，希望打者徹底反省後，下一次再對戰時，會有更好表現。」

▲黃子鵬 。（圖／樂天桃猿提供）