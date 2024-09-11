運動雲

>

黃子鵬好投+宋嘉翔強肩　兄弟教頭：短打失敗後雙殺是贏球關鍵

▲▼ 張志豪 。（圖／中信兄弟提供）

▲張志豪 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟11日在10局靠張志豪致勝安，1比0擊敗樂天桃猿，也順利點亮全年戰績第一魔術數字。此戰猛登、黃子鵬上演投手大戰，兄弟總教練平野惠一直言，對方投手表現相當好，捕手宋嘉翔也展現很好的臂力，上演2次盜壘阻殺，希望下次再度交手，能夠有所突破。

猛登前6局維持無安打好表現，一直到第7局才接連被敲2安。最終投完8局退場，只被擊出3支安打，完全壓制桃猿攻勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

平野惠一表示，猛登過往是開局容易不穩，不過今天第一局開始狀況就非常好，「也投出很好的表現，包括7局連續被敲2支安打，還是努力守住。」

當時接連被敲安打，對方短打失敗，下一棒代打林智平又擊出雙殺，桃猿失去大好攻勢機會。平野惠一也說，「這個短打推進失敗，加上後面的雙殺，相當關鍵。」

平野惠一同時看到猛登的拚勁，「他前2場表現不是很好，都是靠火力支援，今天有感覺到他特別想要壓制打線，感受到他想幫助野手的決心。」

黃子鵬上一場對兄弟已經要追溯到4月5日，當時先發6局失4分吞敗；今天是本季第2次對戰，表現判若兩人，投到9局也只被擊出3支安打，僅1次保送，飆出7次三振無失分。

此役對黃子鵬苦手，平野惠一坦言，今天無論是瞄準球種，還是打擊的節奏，全部被對方擾亂，「捕手也擁有很好的臂力，但身為職棒選手，還是必須要想辦法嘗試突破，接下來如何應變，是我們的課題，希望打者徹底反省後，下一次再對戰時，會有更好表現。」

▲▼ 黃子鵬 。（圖／樂天桃猿提供）

▲黃子鵬 。（圖／樂天桃猿提供）

關鍵字： 桃園中信兄弟樂天桃猿棒球中職

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

2枚奧運金牌之間僅拿1冠　名球評克媽：凸顯麟洋配的偉大

2枚奧運金牌之間僅拿1冠　名球評克媽：凸顯麟洋配的偉大

古林睿煬今年屠殺中職　勝騎士讚本土最強：可以出國了

古林睿煬今年屠殺中職　勝騎士讚本土最強：可以出國了

台鋼雄鷹在全年第一爭奪淘汰　兄弟今贏球點亮年度魔術數字

台鋼雄鷹在全年第一爭奪淘汰　兄弟今贏球點亮年度魔術數字

日本12強教頭注意到了　古林睿煬反省今日投球內容

日本12強教頭注意到了　古林睿煬反省今日投球內容

響尾蛇隊首度舉辦台灣日　李多慧、林襄率味全龍啦啦隊赴美

響尾蛇隊首度舉辦台灣日　李多慧、林襄率味全龍啦啦隊赴美

五月天將獻唱周思齊引退賽！兄弟影片藏彩蛋：有好消息會公告　

五月天將獻唱周思齊引退賽！兄弟影片藏彩蛋：有好消息會公告　

快訊／王齊麟暌違4年再戰「混雙」！香港賽首輪惜敗落馬

快訊／王齊麟暌違4年再戰「混雙」！香港賽首輪惜敗落馬

周佳樂罵髒話沒有針對　陳金鋒向裁判求情：能不能給年輕人機會

周佳樂罵髒話沒有針對　陳金鋒向裁判求情：能不能給年輕人機會

兄弟超車全年勝率第一　餅總發現攻擊型態有改變

兄弟超車全年勝率第一　餅總發現攻擊型態有改變

張育成「守備教科書」完美示範觸殺 ：江坤宇才是中職最強游擊

張育成「守備教科書」完美示範觸殺 ：江坤宇才是中職最強游擊

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

熱門新聞

2枚奧運金牌之間僅拿1冠　名球評克媽：凸顯麟洋配的偉大

古林睿煬今年屠殺中職　勝騎士讚本土最強：可以出國了

台鋼雄鷹在全年第一爭奪淘汰　兄弟今贏球點亮年度魔術數字

日本12強教頭注意到了　古林睿煬反省今日投球內容

響尾蛇隊首度舉辦台灣日　李多慧、林襄率味全龍啦啦隊赴美

五月天將獻唱周思齊引退賽！兄弟影片藏彩蛋：有好消息會公告　

讀者回應

﻿

熱門新聞

1名球評克媽評麟洋配的偉大之處

2古林屠殺中職　勝騎士：可以出國了

3台鋼全年第一淘汰　兄弟今拚點亮年度Ｍ

4日本12強教頭注意到了　古林苦投自省

5響尾蛇隊舉辦台灣日　李多慧、林襄率隊赴美

最新新聞

1風扇被球打爆！女球迷「嚇到挺胸」爆紅　IG曝光

2老虎好投+捕手強肩　兄弟談贏球關鍵

3王苡丞開轟　富邦5比1擊退統一

4每次先發必備儀式　猛登翹鬍子發威

5張志豪致勝安　兄弟全年亮燈

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平46轟追平個人新高　450英尺重砲！教頭都讚嘆

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

井端弘和已知徐若熙不打12強賽　在天母「遠端情蒐」古林睿煬

劉基鴻日本監督前猛打：12強順其自然　連3季滿百場感謝教練信任

周佳樂罵髒話沒有針對　陳金鋒向裁判求情：能不能給年輕人機會

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3白車遭2大車夾殺　肇事砂石車司機驚恐回憶
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366