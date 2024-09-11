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五月天將獻唱周思齊引退賽！兄弟影片藏彩蛋：有好消息會公告　

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟球星周思齊將於9月21日、22日在臺北大巨蛋舉行引退儀式，據傳「天團」五月天將登場獻唱，為這位棒球傳奇送上最具重量級的祝福。中信兄弟領隊劉志威對此僅表示，「目前不便多作回應，有進一步的好消息會再正式公告給大家。」

五月天對棒球的熱愛早已不是新聞。早在2001年，他們曾應邀為元老球隊統一獅開球；而在2013年世界棒球經典賽期間，五月天更在信義區街頭演唱〈倔強〉，為出征東京的中華隊加油，這首歌也因此成為中華隊的代表歌曲之一。

據悉，中信兄弟過去曾邀請五月天表演未果。然而，這次的周思齊引退儀式對五月天來說意義非凡，加上場地位於大巨蛋，因此主動與球團接洽，促成這次合作。

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中信兄弟球團今天特別上線一段專屬影片，以回顧周思齊20年來的「頑固」精神。影片背景音樂正是選用了五月天的經典歌曲《頑固》，成了一大彩蛋，與周思齊不屈不撓的棒球生涯相呼應。影片中展示他從新人時期到現今的努力歷程，象徵著他「從不曾忘記，活在我心深處那頑固的自己」。

中信兄弟今年邀請到韓星炫雅登大巨蛋賽後演唱，五月天有望於9月21日接棒，成為中職史上最大咖演唱嘉賓。

▲▼中職周思齊。（圖／記者李毓康攝）

▲周思齊。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 五月天。（圖／相信音樂提供）

▲五月天。（圖／相信音樂提供）

關鍵字： 周思齊引退儀式五月天中信兄弟棒球中職

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