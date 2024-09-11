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從日常訓練灌輸球員　攻城獅主帥還沒開季就「奪冠宣言」！

▲領航猿盧峻翔、卡米諾斯、攻城獅密特羅維奇、PLG職籃裁判。（圖／PLG職籃提供）

▲攻城獅總教練米蘭。（圖／PLG提供）

記者簡名杉／台北報導

新竹攻城獅今(11)日於夏季聯賽對決首度出賽的高雄海神，攻城獅前三節一度落後達雙位數，雖然第四節展開反撲，仍以82比85、3分之差惜敗，本季回鍋執教的總教練米蘭(Milan Mitrovic)指出，目前球隊狀況有按照行程表一步步往好的方向走，他更在開季前就做出「奪冠宣言」，強調要從日常生活就灌輸給球員「團結一心、目標冠軍」的想法。

米蘭談到球隊目前的整合狀況，他指出首要目標是維持所有球員的健康，接著會按照球隊行程表一步一步展開訓練，目前距離開季還有一些時間，會開始堆疊訓練強度。

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休賽季攻城獅延攬李啟瑋、李漢昇兩位老將，並從選秀會中以榜眼籤摘下蔡宸綱，米蘭點出李啟瑋、李漢昇兩位球員都非常有經驗，蔡宸綱雖然是新秀，但是十分有潛力、表現也非常棒，米蘭強調三位球員都非常清楚球隊賦予他們的角色，現在除了更努力訓練，讓他們適應球場上的定位之外，也要努力建立新賽季球隊所需的化學反應。

球隊中兩位資深球員呂奇旻、宋宇軒在休賽季宣布高掛球鞋，轉任教練加入教練團，米蘭認為兩人目前都還在適應，他透露宋宇軒主要負責體能部分，呂奇旻則負責球場部分，指出兩人都是從球員退下來，本來就非常理解教練團的想法，不僅可以擔任球員、教練中間的橋樑，呂奇旻也常常能觀察到他看不到的地方，目前整體的配合都還蠻好的。

新賽季將在新聯盟重新出發，米蘭除了期盼全員保持健康之外，更直言目標就是「冠軍」，他強調，「希望我們大家都要團結一心的往達到冠軍的這件事情來邁進，也是我目前在訓練當中、生活當中、比賽當中不斷灌輸給球員的一個想法。」

他解釋，「可能拿冠軍聽起來是一個很有野心或是一個很早的宣言，但是我們必須從開季前就先抱持這樣的想法跟這樣的心態再去做練習，並以達到冠軍當作我們下賽季的目標。」

關鍵字： 攻城獅TPBL米蘭

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