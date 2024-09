看好皇馬小老弟！　C羅預言姆巴佩將奪金球獎

▲葡萄牙傳奇名將C羅(Cristiano Ronaldo)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

隨著法國明星前鋒姆巴佩(Kylian Mbappé)在西甲皇家馬德里漸入佳境,讓之前在皇馬待過9年的老大哥C羅(Cristiano Ronaldo)感觸良多,C羅近期在自己的YT頻道談到姆巴佩,並預言姆巴佩將奪下今年金球獎。

"[Kylian Mbappé] can be the next golden ball for the next years. Him, Haaland, Bellingham, Lamine."



Cristiano Ronaldo on who will compete for future Ballon d'Ors



(via @Cristiano) pic.twitter.com/vnwxH4beNp