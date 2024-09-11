看好皇馬小老弟！　C羅預言姆巴佩將奪金球獎

▲葡萄牙傳奇名將C羅（Cristiano Ronaldo）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

隨著法國明星前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）在西甲皇家馬德里漸入佳境，讓之前在皇馬待過9年的老大哥C羅（Cristiano Ronaldo）感觸良多，C羅近期在自己的YT頻道談到姆巴佩，並預言姆巴佩將奪下今年金球獎。

"[Kylian Mbappé] can be the next golden ball for the next years. Him, Haaland, Bellingham, Lamine."



Cristiano Ronaldo on who will compete for future Ballon d'Ors



(via @Cristiano) pic.twitter.com/vnwxH4beNp [廣告]請繼續往下閱讀... September 10, 2024

C羅最近在他的YouTube頻道上表示，姆巴佩將在皇家馬德里取得成功，並將馬德里稱為「有史以來最好的俱樂部」，「我認為（姆巴佩）會做的很好，皇馬的球隊結構與任何一切都非常完美，」C羅說道。

「他們有一位偉大的教練和主席佩雷斯（Florentino Pérez），他已經在那裡工作了很多年，我認為這不會是一個大問題。因為他的才華，姆巴佩可以成為下一個金球獎得主，當然也有可能是哈蘭德（Erling Haaland）、貝林漢姆（Jude Bellingham）或亞馬爾（Lamine Yamal）。

Cristiano Ronaldo: "Kylian Mbappé puede ganar el Balón de Oro en los próximos años, probablemente Haaland, Bellingham".



Rio Ferdinand: "Vinicius…"



Cristiano Ronaldo: "También Lamine Yamal". pic.twitter.com/dpXtPazw73 — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) September 10, 2024

隨後C羅也詳細的談到皇馬相比其他球隊的特別之處，「馬德里是那種在壓力下不會急躁的球隊，人們說他們在冠軍聯賽中很幸運，不，他們並不幸運。他們已經為這種時刻做好了準備，伯納烏有不同的光環。」

「現在，如果你說皇馬會變得更好，我們不知道，姆巴佩現在就在那裡，我認為皇馬會保持強勢，但我不知道他們是否會比去年更好，只有天曉得，」C羅最後說。