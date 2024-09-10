北海道阿嬤婉拒來大巨蛋開球　王柏融坦言可惜已準備回禮

▲台鋼雄鷹隊友為王柏融慶生。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／台北報導

王柏融睽違5年在台灣過生日，收到北海道阿嬤的驚喜禮物。台鋼雄鷹原本規劃邀請阿嬤來台灣大巨蛋開球，可惜因為她先生身體狀況無法成行。不過領隊劉東洋表示，「王柏融和球團準備了一些球隊周邊及一盒中秋月餅回寄給北海道阿嬤。」

台鋼雄鷹YT頻道在王柏融生日這天，發布來自北海道的祝福，送上她戴了5年的應援帽以及觀賽紀錄等。領隊劉東洋透露，當初在規劃8月10日大巨蛋主場活動時，適逢王柏融交易滿周年，且阿嬤在柏融旅日期間很關注他，是很適合的開球人選。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉東洋透露，「王柏融旅日期間，我們看到阿嬤很熱情的支持，返台後球迷有一些關於阿嬤的討論，也很好奇她是否還關心著柏融。」

透過阿嬤在台灣的友人牽線連絡上她，劉東洋說，「當時積極聯繫，可惜因為她的先生身體不好而婉拒。我們也想過由我或球團人員直接到北海道接阿嬤，不過她還是因為她先生的身體狀況而無法成行。希望未來身體恢復後，還有機會再邀請他們過來。球團有準備王柏融給的回禮，以及中秋禮盒，我也會寫一封信，一併寄到北海道。」

王柏融對於球團邀請阿嬤來台開球企劃也知情，他表示，「很可惜沒辦法來，但身體比較重要，也祝福她和她的先生身體健康。」

王柏融9日度過31歲生日，台鋼隊友們準備驚喜為他慶生，他笑言，「其實都知道他們要幹嘛了！跟學弟沒有距離，跟隊友、家人一起過生日。」久違地在家鄉過生日，他表示，「在日本期間只有一兩個人會一起過生日，回到台灣很熟悉的地方，感受比較不一樣。以前火腿隊友也有私訊或留言的祝福，在熟悉的地方也比較自在一點。」