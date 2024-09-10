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哈蘭德80分鐘致勝進球　挪威2比1力退奧地利收歐國聯首勝

▲哈蘭德（Erling Haaland）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈蘭德（Erling Haaland）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年歐國聯B組第二輪賽事由挪威主場交手奧地利，挪威靠著曼城王牌球星哈蘭德（Erling Haaland）第80分鐘踢進打破平手僵局的進球下，以2比1擊敗奧地利奪勝；這顆進球也是哈蘭德在挪威第35場國家隊比賽中踢進的第32記進球。

開賽第9分鐘，主場挪威率先發動攻勢，前鋒索洛夫（Alexander Sørloth）從後場將球帶進奧地利禁區，隨後將球傳給到接應位置的麥赫爾（Felix Horn Myhre），後者順勢起腳射門，幫助球隊先馳得點取得1比0領先。

客隊奧地利則是在第37分鐘憑藉著德甲多特蒙德中場主將薩比策（Marcel Sabitzer）的進球，幫助奧地利在中場休息前將比數扳平至1比1，兩隊進入間歇。

下半場第80分鐘挪威沉寂已久的攻勢再起，球帶到點球位置附近的哈蘭德，哈蘭德頂住奧地利兩名後衛的防守低射順利進球，終場挪威就以2比1擊敗奧地利奪勝；這顆進球也是哈蘭德在挪威第35場國家隊比賽中踢進的第32記進球。

在比賽中挪威隊長、英超兵工廠球星奧德加特（Martin Ødegaard）左腳踝遭逢受傷，賽後教練和隊醫也更新了他的傷勢情況，「奧德加特在更衣室的傷勢看起來很嚴重，我看到他坐在物理治療師身邊，他沒有機會繼續比賽，我們知道這是腳踝扭傷，」主帥索爾巴肯（Stale Solbakken）說道，「如果韌帶沒有撕裂的話，運氣好的話也可以沒事。」

隊醫奧拉桑德（Ola Sand）則補充表示，奧德加特目前狀況良好，但明天可能會進行核磁共振檢查，「現在他情況很好，他腳踝輕微扭傷，我們將在整個晚上和明天看看接下來會發生什麼以及我們將採取什麼措施。」

「腳踝扭傷很難立即處理，所以我們必須看看事情會如何發展，回到酒店後我們會對他進行檢查，也許我們會用超聲波來檢查。如果我們不確定，明天就會進行核磁共振檢查」。

關鍵字： 足球挪威哈蘭德歐國聯奧地利

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