哈蘭德80分鐘致勝進球　挪威2比1力退奧地利收歐國聯首勝

▲哈蘭德(Erling Haaland)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年歐國聯B組第二輪賽事由挪威主場交手奧地利,挪威靠著曼城王牌球星哈蘭德(Erling Haaland)第80分鐘踢進打破平手僵局的進球下,以2比1擊敗奧地利奪勝;這顆進球也是哈蘭德在挪威第35場國家隊比賽中踢進的第32記進球。

@ErlingHaaland adds one more to his international tally, making it 8 gals in his last 5 matches!



He's a robt - he's The Haalanator!



@433 @OneFootball https://t.co/aRMD7UYJUN pic.twitter.com/cpYb631TgL