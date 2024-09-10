大都會隊史效力最長　傳奇球星克蘭尼普爾辭世享壽79歲

▲大都會傳奇球星克蘭尼普爾（Ed Kranepool）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

大都會今天（10日）宣布傳奇球星克蘭尼普爾（Ed Kranepool）於昨天，因心臟驟停在佛羅里達州的家中去世，享壽79歲。

克蘭尼普爾是大都會隊史效力時間最長的球員，於1962年代表大都會亮相大聯盟，當時的他年僅17歲。不過當年大都會創下單季120敗紀錄。

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上個月他也曾被問及本季白襪面臨挑戰這一紀錄的看法，克蘭尼普爾當時打趣的說，「我為他們感到遺憾，幸好不是我在挑戰這項紀錄。」

1965年克蘭尼普爾首次也是生涯唯一一次明星賽，他也在1969年世界大賽第3戰開轟，幫助大都會奪下首座世界大賽冠軍。總計克蘭尼普爾生涯效力大都會18個球季，出賽隊史最多的1853場，打擊率0.261，擊出118支全壘打，614分打點，並於1990年入選大都會名人堂。

克蘭尼普爾晚年與糖尿病抗爭，並在2019年進行腎臟移植，前隊友瓊斯（Cleon Jones）在聲明中回憶道，「我上週還和克蘭尼普爾聊過，我們是唯二從1962年就與大都會簽約的球員，其他球員都是從其他球隊來的。克蘭尼普爾當時是位備受關注的新秀，而我不是，但他從不自大，只把自己當普通球員，他是個了不起的人。」