大都會隊史效力最長　傳奇球星克蘭尼普爾辭世享壽79歲

大都會今天(10日)宣布傳奇球星克蘭尼普爾(Ed Kranepool)於昨天,因心臟驟停在佛羅里達州的家中去世,享壽79歲。

克蘭尼普爾是大都會隊史效力時間最長的球員,於1962年代表大都會亮相大聯盟,當時的他年僅17歲。不過當年大都會創下單季120敗紀錄。

上個月他也曾被問及本季白襪面臨挑戰這一紀錄的看法,克蘭尼普爾當時打趣的說,「我為他們感到遺憾,幸好不是我在挑戰這項紀錄。」

1965年克蘭尼普爾首次也是生涯唯一一次明星賽,他也在1969年世界大賽第3戰開轟,幫助大都會奪下首座世界大賽冠軍。總計克蘭尼普爾生涯效力大都會18個球季,出賽隊史最多的1853場,打擊率0.261,擊出118支全壘打,614分打點,並於1990年入選大都會名人堂。

克蘭尼普爾晚年與糖尿病抗爭,並在2019年進行腎臟移植,前隊友瓊斯(Cleon Jones)在聲明中回憶道,「我上週還和克蘭尼普爾聊過,我們是唯二從1962年就與大都會簽約的球員,其他球員都是從其他球隊來的。克蘭尼普爾當時是位備受關注的新秀,而我不是,但他從不自大,只把自己當普通球員,他是個了不起的人。」

We are deeply saddened by the passing of Mets Hall of Famer Ed Kranepool.



Full statement: https://t.co/GvmqlxGCwz pic.twitter.com/pRANx1RAaB