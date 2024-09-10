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球王辛納禁藥風波免罰遭疑特權　坦承「在腦海揮之不去」

▲▼23歲球王辛納贏得2024年美網冠軍，刷新多項紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲23歲球王辛納贏得2024年美網冠軍，刷新多項紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國網球公開賽新科冠軍辛納（Jannik Sinner）昨（9）日承認，先前兩次藥檢未過引發的爭議，「仍在我腦海揮之不去」。

法新社報導，現年23歲的義大利好手辛納以直落三盤擒服地主選手佛里茲（Taylor Fritz），繼1月在澳洲公開賽奪得生涯首座大滿貫賽冠軍後再添大滿貫賽金盃。 然而，他勝利之路，卻夾雜著3月兩次禁藥檢測呈陽性所引發的質疑聲浪。

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辛納藥檢雖未過，但國際網球公正調查組織（International Tennis Integrity Agency, ITIA）裁決，物理治療師處理自身傷口後再幫辛納進行日常按摩和物理治療，辛納不經意間接觸到禁藥，本人並無過失，因此免罰。

▲▼23歲球王辛納贏得2024年美網冠軍，刷新多項紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲23歲球王辛納坦言禁藥風波揮之不去。（圖／達志影像／美聯社）

辛納隨後以喪失信任為由，開除了物理治療師納迪（Giacomo Naldi）和防護員費拉拉（Umberto Ferrara）。

辛納免於禁賽處罰的裁決不禁讓部分選手懷疑，辛納是靠球壇地位而享有特殊待遇。

目前男單世界排名第1的辛納昨天賽後說：「這件事仍在我腦海揮之不去。它並沒有就此消失，但我上場比賽時試著專心打球。我盡可能以最佳方式加以處理，與團隊溝通，上場練球。」

「毫無疑問，這並不容易。但我試著保持專注，我認為這方面我表現得很不錯。」

關鍵字： 網球美網辛納

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