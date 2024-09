戴資穎年終賽排名上升2名！　榮膺本周香港賽頭號種子續拚積分

▲台灣一姐戴資穎。(圖/台北羽球公開賽提供)

記者游郁香/綜合報導

台灣球后戴資穎上周挑戰台北公開賽3連霸失利,最終止步8強,本周積分為87111,被遭逢嚴重膝傷的西班牙前球后馬琳(Carolina Marin)「超車」,小跌到世界第4,在年終賽積分榜上則上升2個名次來到第16。小戴本周預計出戰超級500系列香港公開賽,她榮膺女單頭號種子,將續拚積分。

Race To Finals 2024

Women's Singles

10 September 2024



Tai Tzu Ying rises 2 spots to #16 in #RaceToFinals2024 after #TaipeiOpen2024. pic.twitter.com/34aLsEoV0v