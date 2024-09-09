戴資穎年終賽排名上升2名！　榮膺本周香港賽頭號種子續拚積分

▲台灣一姐戴資穎。（圖／台北羽球公開賽提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎上周挑戰台北公開賽3連霸失利，最終止步8強，本周積分為87111，被遭逢嚴重膝傷的西班牙前球后馬琳(Carolina Marin)「超車」，小跌到世界第4，在年終賽積分榜上則上升2個名次來到第16。小戴本周預計出戰超級500系列香港公開賽，她榮膺女單頭號種子，將續拚積分。

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戴資穎上周迎來台北賽「最後一舞」，儘管雙膝傷勢未癒，她仍堅持帶傷上陣，希望台灣球迷能在自家欣賞她的比賽，不過她已經無法承受再次受傷的風險，只能以保守的打法應戰，最終止步8強，無緣賽史第6冠，本周世界排名下滑1個名次，遭到西班牙名將馬琳「超車」，小跌到世界第4。

戴資穎在年終賽積分榜上則提升了2個名次來到第16，目前積分為48850，台灣二姐許玟琪積分56300，名列年終賽積分榜第8，宋碩芸、白馭珀則分居第13和第15。

▲台灣一姐戴資穎。（圖／台北羽球公開賽提供）

據世界羽聯(BWF)的規定，年終賽積分榜前8名可獲得參賽資格，該年的奧運金牌或世錦賽冠軍得主直接取得門票，各國各單項最多2人參賽。

戴資穎在巴黎奧運後首站、超級750系列日本公開賽就打進4強，上周止步台北賽8強，本周預計在超級500系列香港賽登場，由於世界球后安洗瑩持續缺陣，中國一姐陳雨菲則暫別羽壇調養身心，小戴榮膺今年香港賽女單頭號種子，若如期參賽，這將是她本季首度在500等級賽事亮相。

▲「左手重砲」林俊易。（圖／台北羽球公開賽提供）

另外，「左手重砲」林俊易昨(8)日在台北賽封王，最新世界排名來到生涯新高的第13，在年終賽積分榜上也從第4往上1名來到第3，台灣一哥周天成仍以73450排在年終賽積分榜第2，僅次於中國球王石宇奇的74540分，小天本周的世界排名則持平第9。

台灣混雙組合楊博軒、胡綾芳在台北賽贏得亞軍後，世界排名躍升7位，來到世界第13，創下兩人搭檔以來的最佳排名，在年終賽積分榜也往前4個名次，排在第7。

▲台灣一哥周天成。（圖／台北羽球公開賽提供）