美網三盤上演史詩級逆轉秀　皮古拉晉級生涯首次大滿貫冠軍戰

▲地主6號種子皮古拉（Jessica Pegula）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網女單4強賽事，地主6號種子皮古拉（Jessica Pegula）先衰後盛的以1比6、6比4、6比2逆轉擊敗捷克好手穆霍娃（Karolína Muchová）。皮古拉成功挺進生涯首次大滿貫冠軍戰，將在決賽中強碰白俄羅斯前世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。

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穆霍娃是2023年法網亞軍，但因手腕傷勢動了手術，休養10個月後在本屆美網成為非種子選手，穆霍娃在比賽第一盤充分發揮了自己一直以來的球技，讓皮古拉首盤陷入被動挨打的局面。

無論是切球、發球上網的攻勢還是截擊球，穆霍娃在第一盤都發揮的淋漓盡致，首盤穆霍娃僅花28分鐘就拿下44分中的30分，以6比1奪下。

「我那時表現平平，她打的令人難以置信，穆霍娃讓我看起來像個網球初學者，」皮古拉賽後回憶道，「當下我都快要哭出來了，因為這太尷尬了，她毀了我」。

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次盤開局穆霍娃延續手感，拿下比賽前九局當中的八局，以2比0領先；然而比賽卻在穆霍娃正手截擊失誤後風雲色變，皮古拉回破得手將比分扳平至2比2，並在盤中雙破得手，以6比4強勢搶下第二盤，雙方盤數戰至1比1。

「第二盤拿下後我在想，好吧，這真是幸運，我還在比賽。」皮古拉表示，「歸根結底就是一些很小的時刻就會扭轉比賽勢頭」。

決勝盤皮古拉大開殺戒，開局就再度破掉穆霍娃的發球局，以3比0領先，並在第8局再次破發成功。6比2，皮古拉再下一城，終場她就以總盤數2比1晉級美網決賽，將在決賽中強碰白俄羅斯前世界球后莎芭蓮卡。

Believe it, Jessica Pegula!



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賽後根據官方統計指出，這是公開化時代以來第25次美網女子四強賽以6比1或6比0開局；然而皮古拉成為自2023年的莎芭蓮卡、2020年的艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）以及2004年的庫茲涅佐娃（Svetlana Kuznetsova）以後，第一位以6比1或6比0這樣的比分丟掉第一盤後還能逆轉獲勝，史上第四位。

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這場比賽皮古拉的勝利也意味著男子和女子的決賽都將有美國選手參賽，這是自2009年溫網以來首次在大滿貫比賽中出現這種情況；至於美網上一次發生這種情況要追溯到2002年，當時小威廉斯（Serena Williams）擊敗姊姊大威廉斯（Venus Williams），山普拉斯（Pete Sampras）擊敗了阿格西（Andre Agassi）。