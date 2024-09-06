運動雲

>

美網三盤上演史詩級逆轉秀　皮古拉晉級生涯首次大滿貫冠軍戰

▲▼美國網球好手皮古拉與她的體育大亨爸爸老皮古拉 。（圖／達志影像／美聯社）

▲地主6號種子皮古拉（Jessica Pegula）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網女單4強賽事，地主6號種子皮古拉（Jessica Pegula）先衰後盛的以1比6、6比4、6比2逆轉擊敗捷克好手穆霍娃（Karolína Muchová）。皮古拉成功挺進生涯首次大滿貫冠軍戰，將在決賽中強碰白俄羅斯前世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。

穆霍娃是2023年法網亞軍，但因手腕傷勢動了手術，休養10個月後在本屆美網成為非種子選手，穆霍娃在比賽第一盤充分發揮了自己一直以來的球技，讓皮古拉首盤陷入被動挨打的局面。

無論是切球、發球上網的攻勢還是截擊球，穆霍娃在第一盤都發揮的淋漓盡致，首盤穆霍娃僅花28分鐘就拿下44分中的30分，以6比1奪下。

「我那時表現平平，她打的令人難以置信，穆霍娃讓我看起來像個網球初學者，」皮古拉賽後回憶道，「當下我都快要哭出來了，因為這太尷尬了，她毀了我」。

次盤開局穆霍娃延續手感，拿下比賽前九局當中的八局，以2比0領先；然而比賽卻在穆霍娃正手截擊失誤後風雲色變，皮古拉回破得手將比分扳平至2比2，並在盤中雙破得手，以6比4強勢搶下第二盤，雙方盤數戰至1比1。

「第二盤拿下後我在想，好吧，這真是幸運，我還在比賽。」皮古拉表示，「歸根結底就是一些很小的時刻就會扭轉比賽勢頭」。

決勝盤皮古拉大開殺戒，開局就再度破掉穆霍娃的發球局，以3比0領先，並在第8局再次破發成功。6比2，皮古拉再下一城，終場她就以總盤數2比1晉級美網決賽，將在決賽中強碰白俄羅斯前世界球后莎芭蓮卡。

賽後根據官方統計指出，這是公開化時代以來第25次美網女子四強賽以6比1或6比0開局；然而皮古拉成為自2023年的莎芭蓮卡、2020年的艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）以及2004年的庫茲涅佐娃（Svetlana Kuznetsova）以後，第一位以6比1或6比0這樣的比分丟掉第一盤後還能逆轉獲勝，史上第四位。

這場比賽皮古拉的勝利也意味著男子和女子的決賽都將有美國選手參賽，這是自2009年溫網以來首次在大滿貫比賽中出現這種情況；至於美網上一次發生這種情況要追溯到2002年，當時小威廉斯（Serena Williams）擊敗姊姊大威廉斯（Venus Williams），山普拉斯（Pete Sampras）擊敗了阿格西（Andre Agassi）。

關鍵字： WTA美網皮古拉穆霍娃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／大爆冷！奧運雙金「麟洋配」意外淘汰　台北公開賽止步16強

快訊／大爆冷！奧運雙金「麟洋配」意外淘汰　台北公開賽止步16強

快訊／王齊麟大失常為哪樁？　李洋：他陷在自己的負面漩渦

快訊／王齊麟大失常為哪樁？　李洋：他陷在自己的負面漩渦

快訊／缺乏適時一擊　U23中華隊首戰1比3不敵韓國隊

快訊／缺乏適時一擊　U23中華隊首戰1比3不敵韓國隊

快訊／U23中華對韓國打線出爐中職6人　韓國先發陣韓職5人

快訊／U23中華對韓國打線出爐中職6人　韓國先發陣韓職5人

U18中華隊陳睦衡今晚抗日先發！迎戰甲子園史上最高巨投

U18中華隊陳睦衡今晚抗日先發！迎戰甲子園史上最高巨投

快訊／「神奇小子」陳柏諺金牌戰惜敗！首屆帕運斬獲桌球男單銀牌

快訊／「神奇小子」陳柏諺金牌戰惜敗！首屆帕運斬獲桌球男單銀牌

湖人簽回21歲體能怪物　他差點囊括NBA季中賽、總決賽雙冠

湖人簽回21歲體能怪物　他差點囊括NBA季中賽、總決賽雙冠

中國男足0比7慘輸日本「火遍全球」　外國球迷：還好央視沒播

中國男足0比7慘輸日本「火遍全球」　外國球迷：還好央視沒播

快訊／戴資穎「抱病又抱傷」出賽　親曝比賽笑出來主因

快訊／戴資穎「抱病又抱傷」出賽　親曝比賽笑出來主因

U23韓國首戰派18歲左投對台灣　韓媒盼誕生下一位「30、30怪物」

U23韓國首戰派18歲左投對台灣　韓媒盼誕生下一位「30、30怪物」

舒淇踩高跟鞋重摔！　 「臉部朝下」滑倒...工作人員全嚇傻

熱門新聞

快訊／大爆冷！奧運雙金「麟洋配」意外淘汰　台北公開賽止步16強

快訊／王齊麟大失常為哪樁？　李洋：他陷在自己的負面漩渦

快訊／缺乏適時一擊　U23中華隊首戰1比3不敵韓國隊

快訊／U23中華對韓國打線出爐中職6人　韓國先發陣韓職5人

U18中華隊陳睦衡今晚抗日先發！迎戰甲子園史上最高巨投

快訊／「神奇小子」陳柏諺金牌戰惜敗！首屆帕運斬獲桌球男單銀牌

讀者回應

﻿

熱門新聞

1麟洋配意外淘汰　台北公開賽止步16強

2王齊麟大失常　李洋：陷在負面漩渦

3快訊／U23中華首戰1比3不敵韓國

4U23中華抗韓打線出爐！王念好扛4棒

5陳睦衡今晚抗日！迎戰甲子園最高巨投

最新新聞

1迎戰日本198巨投　台灣先發打線出爐

2張少豪帕運柔道首秀　8強賽不敵東奧銅牌

3林俊易闖台北賽4強　對戰好友李佳豪

4快訊／U23中華首戰1比3不敵韓國

5陳睦衡中三日　教頭解釋原因

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

吉力吉撈鞏冠「大難不死」敲致勝安　葉總：金鋒應該有感覺

生涯最終戰交手戴資穎　楊育綺淚灑球場無憾！

雪乳炸出流量！味全龍橫掃主客場4連勝　下半季助攻神秘力量曝

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

台北賽最後一舞意外止步16強　王齊麟賽後自責沒守護李洋！

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366