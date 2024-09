美網三盤上演史詩級逆轉秀　皮古拉晉級生涯首次大滿貫冠軍戰

▲地主6號種子皮古拉(Jessica Pegula)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年美網女單4強賽事,地主6號種子皮古拉(Jessica Pegula)先衰後盛的以1比6、6比4、6比2逆轉擊敗捷克好手穆霍娃(Karolína Muchová)。皮古拉成功挺進生涯首次大滿貫冠軍戰,將在決賽中強碰白俄羅斯前世界球后莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)。

穆霍娃是2023年法網亞軍,但因手腕傷勢動了手術,休養10個月後在本屆美網成為非種子選手,穆霍娃在比賽第一盤充分發揮了自己一直以來的球技,讓皮古拉首盤陷入被動挨打的局面。

無論是切球、發球上網的攻勢還是截擊球,穆霍娃在第一盤都發揮的淋漓盡致,首盤穆霍娃僅花28分鐘就拿下44分中的30分,以6比1奪下。

「我那時表現平平,她打的令人難以置信,穆霍娃讓我看起來像個網球初學者,」皮古拉賽後回憶道,「當下我都快要哭出來了,因為這太尷尬了,她毀了我」。

次盤開局穆霍娃延續手感,拿下比賽前九局當中的八局,以2比0領先;然而比賽卻在穆霍娃正手截擊失誤後風雲色變,皮古拉回破得手將比分扳平至2比2,並在盤中雙破得手,以6比4強勢搶下第二盤,雙方盤數戰至1比1。

「第二盤拿下後我在想,好吧,這真是幸運,我還在比賽。」皮古拉表示,「歸根結底就是一些很小的時刻就會扭轉比賽勢頭」。

決勝盤皮古拉大開殺戒,開局就再度破掉穆霍娃的發球局,以3比0領先,並在第8局再次破發成功。6比2,皮古拉再下一城,終場她就以總盤數2比1晉級美網決賽,將在決賽中強碰白俄羅斯前世界球后莎芭蓮卡。

