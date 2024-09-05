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運科助攻！U18投手群球速提升　陽念希被看好挑戰156火球

▲U18中華隊投手陽念希。（圖／中華棒協提供）

▲陽念希。（圖／中華棒協提供）

記者王真魚／台北報導

U18中華隊引進運科化訓練，協助選手調整備戰，投手群表現提升，不少投手球速刷新個人最速，其中陳睦衡首戰抗韓飆出152公里，為個人最速，陽念希昨日對泰國之戰，也投出151公里球速。體能訓練師呂宗恩看好陽念希未來能投出155公里火球，增添旅外籌碼。

呂宗恩專精於運動科學與重量訓練，2022年曾加入富邦悍將擔綱一軍體能教練。今年，他接下南港高中青棒隊總教練職位，並在棒協邀約下，協助U15及U18中華隊的訓練計畫。

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接觸本屆U18中華隊，呂宗恩直呼，選手們潛力很好，「稍微刺激一下，進步幅度很高。」以陽念希為例，「先前他是有些傷勢，但不是太嚴重的狀況，我們透過一些輔助訓練，加強他的肩膀附近肌肉，提升他的柔軟度，以及旋轉肌活動度。」

陽念希在先前的練習賽就飆出152公里破個人最速，昨天對泰國之戰，他於第2局登板，150公里火球連發，均速約146、147公里，最快達151公里，飆出3次三振。

呂宗恩表示，陽念希是天花板很高的選手，「這次U18，球速有機會來到154公里，再花幾個月訓練，156、157（球速）不是問題。」

除了陽念希、陳睦衡，曾偉喆、哀宥宇以及林鉑濬，同樣擁有投出150公里火球的實力，呂宗恩指出，這一批選手除了下勾陳世展，其餘投手都有能力投到150，不過張宥謙、曾偉喆目前在中華隊定位是二刀流，不會刻意要求他們要提升球速，「因為他們要打又要投，能正常出賽就好，我們要避免他受傷。」

此外，平鎮出身的邱立璿，昨天對泰國也投出147公里為個人最速，教練團看好他未來飆破150公里。

陳睦衡、邱立璿都在比賽中突破個人最快球速，兩人直言，這次中華隊多虧體能教練呂宗恩以運科訓練協助，球技方面確實有所提升，接下來回到母校，也會延續相關訓練菜單，持續精進自己。

▲▼富邦悍將重訓營,左起體能教練呂宗恩,投手教練許文錚,外野教練詹智堯。（圖／記者李毓康攝）

▲呂宗恩（左）曾是富邦悍將體能教練。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： U18中華隊體能訓練球速投手運科訓練

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