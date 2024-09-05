「拳擊精靈」吳詩儀擔任裙襬澎澎領跑員　呼籲大家關注乳癌防治

▲「拳擊精靈」吳詩儀(中)擔任「裙襬澎澎RUN」特級領跑員。（圖／主辦單位提供）

記者簡名杉／綜合報導

奧運銅牌國手「拳擊精靈」吳詩儀響應為公益下午茶與「裙襬澎澎RUN」路跑活動暖心發聲，一同響應國際乳癌防治月，而美麗佳人「裙襬澎澎RUN」公益路跑即將邁入第十屆，號召全台跑友，一起穿上粉紅澎裙為愛齊跑。

「拳擊精靈」吳詩儀擔任特級領跑員，她透露，「美麗佳人是我第一個接受專訪的雜誌，上次一起合作拍攝奧運系列作品印象深刻，對我來說這次活動有很大的意義，我也是第一次嘗試穿粉紅色澎裙，平常訓練也是以方便為主，所以很少有機會穿到裙子，但穿上後也蠻習慣的，反而很喜歡挑戰這種不同的風格。」

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因應乳癌防治月，吳詩儀也分享自己對乳癌防治議題的看法，「其實家裡也有癌症病史，加上自己本身是運動員，本來就很注重健康，希望透過這個活動呼籲大家在工作忙碌之餘，多多照顧自己的身體。」

▲「拳擊精靈」吳詩儀擔任「裙襬澎澎RUN」特級領跑員。（圖／主辦單位提供）

《裙襬澎澎RUN》公益路跑活動靈感來源，最初源自美國攝影師Bob Carey為了罹癌的妻子穿上粉紅澎裙走遍各地拍攝寫真令人動容的暖心故事，為了迎接即將到來的十週年，

今年再度重磅邀請Bob Carey於10月19日訪台參與路跑，一同站上起跑線，秉持十年來初心，呼籲大眾關注乳癌防治議題，除了透過公益路跑活動，也特別為Bob Carey舉辦「Pink Moment粉紅瞬間線上攝影展」。

2024《裙襬澎澎RUN》公益路跑將於10月19日，在二重疏洪運動公園盛大回歸，今年為了讓更多人加入路跑健康的行列，擴大了10Km、4Km的組別，專為跑友準備的粉紅大禮包，以豐富寵粉好禮為跑友加油打氣。