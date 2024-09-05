洋基近8場輸6場　「法官」堅信球隊能重振旗鼓

Juan Soto cracks his 38th homer of the season ???? pic.twitter.com/BpVhzYQNHg — MLB (@MLB) September 5, 2024

▲洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

洋基近況不佳，今天（5日）以6比10輸給遊騎兵，過去8場比賽面對國民、紅雀、遊騎兵，只拿下2勝6敗的戰績，但洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）認為球隊信心沒有受到影響。

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賈吉賽後表示，「我們正在爭奪分區冠軍，為很多目標而戰，但我們必須繼續信任彼此，情況會朝我們希望的方向發展。」

他表示，球隊的信心並沒有下滑，「我們還有1個月的比賽，馬上就有一場重要的系列賽要在芝加哥打，你能做的就是向前看，不能回顧過去的比賽，因為那樣只會讓壓力越來越大，所以要專注於向前進。」

洋基本場比賽投手群表現不佳，尤其是先發投手史卓曼（Marcus Stroman）3.2局被擊出9支安打，失掉5分，不過賈吉和其他隊友仍然對球隊狀態保持樂觀，外野手維杜戈（Alex Verdugo）表示，「我們彼此信任，知道我們的實力，這只是幾個系列賽，我們還在競爭行列中。」

索托（Juan Soto）5局上擊出2分全壘打，幫助洋基破蛋，9局上葛利桑（Trent Grisham）打出滿貫全壘打，助洋基將比分追至6比10，不過還是未能追平比分，最終敗下陣來。

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洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）對球隊的拼搏精神表示讚賞，但也坦承球隊需要在接下來的22場例行賽表現更好，「我們必須比現在打得更好，如果我們想實現目標，就需要全力以赴，我相信我們能做到。」