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快訊／曾子祐頭部觸身球退場　台鋼球團賽後回報傷況

▲▼ 曾子祐 。（圖／CPBL.TV）

▲曾子祐 。（圖／CPBL.TV）

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹日前才傷內野主力吳念庭，4日對中信兄弟之戰，主戰游擊曾子祐6局下遭黃恩賜觸身球直擊頭部，隨後被換下場。台鋼雄鷹賽後更新傷況，目前已經安排他赴醫檢查，今晚返回高雄後，將持續追蹤狀況。

比賽進行到6局下一壘有人，曾子祐上場打擊，黃恩賜第一球就失手，不慎直接打到打者頭盔。

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曾子祐當場倒地不起，總教練洪一中連同防護員立刻上前，甚至一度出動擔架，對方總教練平野惠一也上場關心對手。

幾分鐘之後，曾子祐試圖自行坐起來，最後在隊友的攙扶下退場。台鋼更換代跑黃劼希。

台鋼上周才傷了吳念庭，他在8月31日對樂天桃猿之戰，因強襲球擊中臉部而受傷，因鼻骨及下眼眶骨裂，日前已經動手術，他也在社群媒體上發文向大家報平安，並透露手術已經完成。

連同今天這一戰，曾子祐本季已經出賽100場，是台鋼今年唯一全勤的選手，今晚因頭部觸身球傷退，接下來出賽可能受影響。

球團賽後回報，「曾子祐今天在比賽過程遭頭部觸身球，隨即退場由防護員陪同就醫，急診醫師評估目前狀態穩定，預計今晚返回高雄，後續由防護團隊密切追蹤選手狀況。」

▲▼ 曾子祐 。（圖／CPBL.TV）

▲曾子祐受傷，兩隊都上前關心         。（圖／CPBL.TV）
 

關鍵字： 曾子祐台鋼雄鷹黃恩賜內野主力受傷

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