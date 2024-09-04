快訊／「麟洋配」奧運後首搭　輕取法國組合叩關台北羽男雙16強

▲黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟。（圖／路透）

記者簡名杉／台北報導

黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟今(4)日於2024台北羽球公開賽迎接奧運後的首次搭檔出賽，雖然近一個月沒搭檔，不過兩人的默契依舊，僅用23分鐘就以21比7、21比9輕取法國組合卡托恩(Mael Cattoen)、雷諾瓦(Lucas Renoir)，輕鬆叩關男雙16強。

李洋在奧運前原本就拋出「台北羽球公開賽後退役」的想法，但在巴黎奧運與搭檔王齊麟達成史無前例的奧運羽球男雙衛冕壯舉，而在奧運後包含日本公開賽、韓國公開賽，王齊麟都與新搭檔邱相榤攜手出擊，而李洋則是到國體大展開職業生涯第二春，擔任專技副教授。

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而在巴黎奧運奪金之後，李洋將退役想法延後到年終賽之後，等於本屆的台北公開賽將是他選手生涯的倒數第二個比賽，也是麟洋搭配的最後一屆台北羽球公開賽。

目前世界排名仍高居第9的麟洋配，於台北羽球公開賽32強迎接奧運後首次搭檔，交手世界排名第83的法國組合卡托恩、雷諾瓦，雖然已經近一個月沒有搭檔出賽，但是面對實力有差距的對手，麟洋從首局開賽就奠定領先優勢，只花10分鐘就以21比7拿下第一局。

次局雙方開賽雖然稍微拉鋸，但麟洋很快在次局中段轟出一波9比0攻勢，完全拉開比分，最終李洋、王齊麟順利以21比9直落二收下勝利，輕鬆拿下男雙16強門票。