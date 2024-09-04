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快訊／生涯最後一屆台北羽首戰告捷　戴資穎27分鐘掃落對手晉16強

▲▼台灣一姐戴資穎晉級法國賽4強。（圖／Badminton photo提供）

▲「台灣球后」戴資穎。（圖／Badminton photo提供）

記者簡名杉／台北報導

「台灣球后」戴資穎今(4)日迎來2024台北羽球公開賽首戰，交手20歲的印度小將赫蔓特(Tanya Hemanth)，雖然小戴膝傷尚未完全恢復，但她仍舊只花27分鐘，就以21比11、21比10直落二獲勝，為本屆賽事開紅盤！

將在年底高掛球鞋的戴資穎目前世界排名高居第三，但她從奧運前就深受膝傷困擾，導致表現大受影響，8月底的超級750系列日本公開賽，由於制度關係使得她不得不帶傷上陣，卻在一次救球當中導致傷勢加劇，只能做出退賽決定。

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因此讓人不免擔心是否影響到她在台北羽球公開賽的出賽計劃，但日前教練賴建誠受訪強調戴資穎會正常出賽，讓球迷們暫時放下懸著的心。

戴資穎生涯共摘下5座台北羽球公開賽后冠，是目前大會女單奪冠紀錄保持人，包含2022年、2023年的女單冠軍都由她包辦，有望在生涯最後一屆台北羽球公開賽締造女單三連霸壯舉，風光引退。

本屆賽事首戰32強賽戴資穎迎戰世界排名第73的赫蔓特，雖然今天是星期三中午，但還是吸引大批球迷來幫小戴應援，首局開賽小戴就率先連續得分，並牢牢握住領先優勢，一度以17比7取得10分領先，最終戴資穎沒有懸念，穩穩以21比11拿下首局。

次局戴資穎開賽就強攻狂拿6分，並頻頻調動角度讓對手疲於奔命，雖然對手沒有放棄一路苦追，不過卻始終沒能將分差縮小到5分差之內，戴資穎還在次局後段將領先再度拉開到雙位數，最終順利以21比10再下一城，直落二拿下本屆賽事首勝，挺進16強。

關鍵字： 戴資穎羽球女單台北羽球公開賽

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