戴資穎榮膺香港賽頭號種子　有望本季500等級賽事初登板

▲台灣球后戴資穎。（圖／badminton photo提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎本周在超級300系列台北公開賽回歸，挑戰3連霸及個人賽史第6冠，下周超級500系列香港公開賽的籤表也已經出爐，由於女單世界前2名安洗瑩、陳雨菲依舊不打，世界第3的小戴榮鷹頭號種子，她目前計畫參賽，首輪對手將是從資格賽出線的選手。

戴資穎在巴黎奧運後首站、超級750系列日本公開賽就打進4強，但她8強賽為了救球再次傷到左膝，硬撐完賽後就宣布退賽，上周並未在超級500系列南韓公開賽登場，經過近2周的休養和治療，她本周迎來台北賽最後一舞，尋求賽史第6冠。

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▲台灣球后戴資穎。（圖／badminton photo提供）

下周的超級500系列香港公開賽籤表也已經出爐，南韓的世界球后安洗瑩因槓上自家羽協持續缺陣，中國一姐陳雨菲則暫別羽壇調養身心，上周已經申請世界排名保護，世界第3的戴資穎榮膺今年香港賽女單頭號種子，若照計畫參賽，這將是她本季首度在500等級賽事亮相。

根據世界羽聯(BWF)的規定，世界排名前段的選手一年必須至少參加2場500等級賽事，之後的北極公開賽及熊本大師賽也是超級500系列，戴資穎是否會打則要視後續情況而定。