運動雲

>

快訊／不退休了！林書豪下季續披新北國王戰袍　雙方延長合約

▲▼林書豪下季將續披新北國王戰袍 。（圖／新北國王提供）

▲林書豪下季將續披新北國王戰袍 。（圖／新北國王提供）

記者游郁香／綜合報導

新北國王今（2）日宣布，林書豪執行合約中的球員選擇權，新賽季將續披國王戰袍。林書豪2023-24賽季來到國王，簽下1+1合約，幫助球隊拿下隊史首座冠軍，今年休賽季選擇繼續征戰24-25新賽季，並與球團達成共識延長合約，再擁有一年的球員選擇權。

林書豪2023年季中加入台灣籃壇，展現世界頂級後衛身手，讓全台灣掀起一陣林書豪旋瘋，該賽季雖然未能幫助球打進季後賽，但全能身手證明他依舊擁有改變戰局的能力；他2023年休賽季決定持續挑戰台灣職籃，轉戰新北國王，與弟弟林書緯聯手一圓兄弟同隊的夢想，除了衝擊EASL東超賽事讓國際看見台灣，也期盼能幫助國王創下隊史新篇章。

[廣告]請繼續往下閱讀...

剛滿36歲的林書豪在國王的首個賽季繳出場均19.3分、5.2籃板、4.4助攻的全能數據，不僅串連起整個禁衛軍攻防，另外高達4成3的三分命中率更是令各隊難以防範，在克服季中傷勢後，與團隊在季後賽擊敗勁敵夢想家以及領航猿，幫助新北國王成功拿下隊史首座總冠軍。

國王休賽季最重要的任務之一，就是留下林書豪，總經理毛加恩表示，「上個賽季我們可以從林書豪身上看到，令所有人值得學習的職業態度，包含領導風範、凝聚團隊能力都是幫助國王創造隊史的重要因素，球隊很榮幸能有書豪這樣的球員一起努力，非常高興能讓書豪繼續留在新北市。」

「接下來在EASL東超締造更棒的成績也是我們期盼能突破的其中一個目標，能看到林書豪繼續在台灣籃壇繼續發光發熱真的很開心，能擁有他持續在球場奔馳是台灣球迷的福氣。」 

關鍵字： TPBL新北國王林書豪

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

U18日本隊進大巨蛋練球嚇一跳　監督：人工草皮級別不同

U18日本隊進大巨蛋練球嚇一跳　監督：人工草皮級別不同

U18韓國教頭好奇大巨蛋容量　「不愧是棒球強權蓋的球場」

U18韓國教頭好奇大巨蛋容量　「不愧是棒球強權蓋的球場」

快訊／不退休了！林書豪下季續披新北國王戰袍　雙方延長合約

快訊／不退休了！林書豪下季續披新北國王戰袍　雙方延長合約

吳哲源整季沒出賽　王建民坦言不在預期內

吳哲源整季沒出賽　王建民坦言不在預期內

艾士特韓職首戰挨兩轟重擊　韓媒：很難說好或壞但滑切球吸睛

艾士特韓職首戰挨兩轟重擊　韓媒：很難說好或壞但滑切球吸睛

大谷翔平國聯雙冠王　改寫8月打擊超狂紀錄

大谷翔平國聯雙冠王　改寫8月打擊超狂紀錄

象騎士初登板對富邦丟5分　平野：中職打者水準很高

象騎士初登板對富邦丟5分　平野：中職打者水準很高

快訊／猛！田曉雯僅花14分鐘奪勝　挺進帕運桌球女單8強

快訊／猛！田曉雯僅花14分鐘奪勝　挺進帕運桌球女單8強

統一獅牛棚失守全年勝率被兄弟超車　台鋼11比6退樂天

統一獅牛棚失守全年勝率被兄弟超車　台鋼11比6退樂天

叫我小鷹！U18柯敬賢大巨蛋練打3轟　教頭認證像魔鷹弟弟

叫我小鷹！U18柯敬賢大巨蛋練打3轟　教頭認證像魔鷹弟弟

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

熱門新聞

U18日本隊進大巨蛋練球嚇一跳　監督：人工草皮級別不同

U18韓國教頭好奇大巨蛋容量　「不愧是棒球強權蓋的球場」

快訊／不退休了！林書豪下季續披新北國王戰袍　雙方延長合約

吳哲源整季沒出賽　王建民坦言不在預期內

艾士特韓職首戰挨兩轟重擊　韓媒：很難說好或壞但滑切球吸睛

大谷翔平國聯雙冠王　改寫8月打擊超狂紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1U18日本進大巨蛋練球　監督嚇一跳　

2韓教頭看大巨蛋：不愧是棒球強權

3不退休了！林書豪下季續披國王戰袍

4吳哲源沒出賽　王建民坦言不預期

5艾士特韓職首戰挨兩轟重擊

最新新聞

1U18香港隊有台將　劉翰陽支持兄弟

2林書豪攜手弟弟拚衛冕：留在巔峰更難

3終點線前1舉動　帕運跑者銅牌沒了

4周天成肺部受損恢復佳　台北賽拚冠

5台北羽球公開賽　戴資穎正常出賽

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

改判簡直亂來！洪總直衝小房間　「我不是要輸贏，我是想講道理」

象騎士初登板對富邦丟5分　平野：中職打者水準很高

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

走過煎熬復健情緒湧現　象魔力哽咽：感謝大家沒放棄

尹廈情「下巴撩人」開出好球　來台最期待品嚐雞排＆麵線

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366