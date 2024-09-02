終結無進球荒！　姆巴佩梅開二度：3場已經很多了

▲姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）今年加盟西甲衛冕冠軍皇家馬德里，今天（2日）凌晨皇馬在西甲聯賽對陣皇家貝提斯的比賽中，姆巴佩單場繳出梅開二度的好表現終止進球荒。皇馬馬德里終場就靠著這兩顆進球以2比0擊敗皇家貝提斯，贏得勝利。

KYLIAN MBAPPE GOAL!



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下半場第67分鐘皇馬發動攻勢，巴爾韋德（Federico Valverde）持球巧妙通過後腳跟進行一記妙傳，姆巴佩接應後以左腳低射破門得分，幫助皇馬首開紀錄取得1比0領先，這是姆巴佩生涯在伯納烏主場的首顆進球。

Santiago Bernabeu after Kylian Mbappe’s goal. pic.twitter.com/au8ruXIthg — TC (@totalcristiano) September 1, 2024

比賽第75分鐘，皇馬另一主力維尼修斯（Vinicius Junior）被犯規，由姆巴佩主罰，他也不負眾望的罰進點球，幫助球隊擴大領先優勢，最終皇馬就以2比0擊敗皇家貝提斯，收下勝利。

賽後皇馬主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）稱讚維尼修斯主動讓姆巴佩主罰點球，「維尼修斯非常無私，讓姆巴佩主罰點球，」安切洛蒂說道，「他們關係很好」。

Vinicius decided to let Mbappé take the penalty… and Kylian makes it two. pic.twitter.com/FKPfguD7io — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2024

而姆巴佩在這場比賽前，面臨西甲開季前三場比賽0進球的窘境，今天他順利進球，賽後也舒緩了不少，「我面臨的壓力是適應球隊，」姆巴佩說道，「我整個職業生涯都進球了，我肯定會進球。進球總會到來。三場比賽（沒有進球）對我來說已經很多了，但沒關係，我有隊友的信心」。