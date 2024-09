終結無進球荒！　姆巴佩梅開二度：3場已經很多了

▲姆巴佩(Kylian Mbappé)。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者胡冠辰/綜合報導

法國巨星姆巴佩(Kylian Mbappé)今年加盟西甲衛冕冠軍皇家馬德里,今天(2日)凌晨皇馬在西甲聯賽對陣皇家貝提斯的比賽中,姆巴佩單場繳出梅開二度的好表現終止進球荒。皇馬馬德里終場就靠著這兩顆進球以2比0擊敗皇家貝提斯,贏得勝利。

下半場第67分鐘皇馬發動攻勢,巴爾韋德(Federico Valverde)持球巧妙通過後腳跟進行一記妙傳,姆巴佩接應後以左腳低射破門得分,幫助皇馬首開紀錄取得1比0領先,這是姆巴佩生涯在伯納烏主場的首顆進球。

比賽第75分鐘,皇馬另一主力維尼修斯(Vinicius Junior)被犯規,由姆巴佩主罰,他也不負眾望的罰進點球,幫助球隊擴大領先優勢,最終皇馬就以2比0擊敗皇家貝提斯,收下勝利。

賽後皇馬主帥安切洛蒂(Carlo Ancelotti)稱讚維尼修斯主動讓姆巴佩主罰點球,「維尼修斯非常無私,讓姆巴佩主罰點球,」安切洛蒂說道,「他們關係很好」。

Vinicius decided to let Mbappé take the penalty… and Kylian makes it two. pic.twitter.com/FKPfguD7io