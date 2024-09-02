雲豹宣布續約冠軍教頭查爾斯　他上季中接兵符率隊全勝封王

▲台啤雲豹續約冠軍教頭查爾斯。（圖／雲豹提供）

記者游郁香／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹今(2)日宣布，與上季率隊拿下隊史首冠的總教練查爾斯(Charles Dube-Brais)續約，球團營運長顏行書表示，「他上賽季季中臨時接下兵符，卻能在短時間內有效重整體系，帶領球隊在季後賽全勝封王，球團希望繼續借重他優異整合能力，在新賽季呈現一支嶄新的雲豹給球迷。」

查爾斯具備豐富籃球執教經歷，2015-17年擔任聖安東尼奧馬刺隊夏季聯賽助教，之後轉任東南亞職業聯賽(ABL)澳門黑熊隊總教練，並獲得年度教練獎項，2018-20年回到美國擔任NBA發展聯盟暴龍905隊助理教練，協助球隊在2019年奪得NBA總冠軍，今年初先以助教身份來台協助雲豹團隊訓練，之後接任總教練就率領雲豹以秋風掃落葉之姿，以季後賽7戰全勝壯舉奪下隊史首冠。

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查爾斯昨(1)日清晨已經抵台，他興奮地表示，「很開心能夠再回來執教台啤永豐雲豹，新賽季意味著新的挑戰，我們是一支有冠軍心態的隊伍，球員們知道如何讓自己變得更好，同時這個夏天球隊也有不少年輕好手加入，所以我們得加快訓練的步伐，希望打造出一支有競爭力且防守更強悍的球隊！」

球團營運長顏行書說，「上季查爾斯執教期間，我就對他準備訓練跟比賽的嚴謹程度印象深刻，而且他給團隊的方向也很明確，又有不輕易認輸的執教態度，期盼他可以帶動全隊，盡可能贏得每一場勝利。」

除了查爾斯回歸，上季助理教練多塞德(Jeffrey Dosado)新賽季也確定續留，顏行書認為兩人都已經很熟悉球隊，與球員之間溝通也很順暢，即使休賽季球隊陣容變化較大，相信在兩名教練整合下，能順利凝聚出更好的化學效應。