紅雀全場狂敲21支安打擊敗洋基！　沃克單場5安創歷史

Jordan Walker has his first career 5-hit game. ???? pic.twitter.com/8uJqHKYizK — MLB (@MLB) September 1, 2024

▲紅雀外野手沃克（Jordan Walker）單場敲出5安。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

紅雀今（2日）與洋基進行系列賽最終戰，紅雀打線火力全開，全場狂敲21安，外野手沃克（Jordan Walker）更是單場敲出5安，幫助紅雀以14比7擊敗洋基，拿下2連勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

22歲的沃克首次達成單場5支安打壯舉，成為1916年當時20歲的名人堂球員霍斯比 （Rogers Hornsby）以來，紅雀隊史最年輕達成單場5支安打紀錄，對此沃克表示，「打棒球讓我感到快樂，有時很難找到這種快樂，但我真的很喜歡打棒球，這樣的經歷讓我記住了這一點。」

紅雀打出本季最多的21支安打，更是達到全員先發都有安打進帳的紀錄，其中沃克敲出5支安打，包括1支全壘打，打回3打點，諾特巴爾（Lars Nootbaar）5打數3安打，包括1支全壘打，5分打點，多諾萬（Brendan Donovan）5打數3安打，3次得分，葛斯密特（Paul Goldschmidt）也貢獻3支安打。

諾特巴爾在7局上敲出關鍵清壘二壘安打，幫助紅雀從7比7平手變成10比7領先。根據數據顯示，紅雀本場得點圈為18打數8安打，與他們本季得點圈效率低的印象不同，諾特巴爾表示，「在得點圈擊出安打非常重要，能夠把那些得分機會轉化為分數。我不知道我們今天18打數8安打，但我們每天都會樂於繳出這樣的表現。」

Lars Nootbaar clears the bases to put the @Cardinals ahead in the 7th! pic.twitter.com/P3F49lHUD6 — MLB (@MLB) September 1, 2024

紅雀目前戰績69勝68敗，距離國聯外卡第3還有5場勝差，接下來將與釀酒人和水手各進行3場系列賽，諾特巴爾表示，他們仍以季後賽為目標，「我們最近對到很多強隊，這對我們很有利，因為他們排名在我們之前，我們可以試著將他們拉下來。」

▲諾特巴爾（Lars Nootbaar）單場3安5打點。（圖／達志影像／美聯社）