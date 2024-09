紅雀全場狂敲21支安打擊敗洋基！　沃克單場5安創歷史

Jordan Walker has his first career 5-hit game. ???? pic.twitter.com/8uJqHKYizK

▲紅雀外野手沃克(Jordan Walker)單場敲出5安。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者李立祥/綜合報導

紅雀今(2日)與洋基進行系列賽最終戰,紅雀打線火力全開,全場狂敲21安,外野手沃克(Jordan Walker)更是單場敲出5安,幫助紅雀以14比7擊敗洋基,拿下2連勝。

22歲的沃克首次達成單場5支安打壯舉,成為1916年當時20歲的名人堂球員霍斯比 (Rogers Hornsby)以來,紅雀隊史最年輕達成單場5支安打紀錄,對此沃克表示,「打棒球讓我感到快樂,有時很難找到這種快樂,但我真的很喜歡打棒球,這樣的經歷讓我記住了這一點。」

紅雀打出本季最多的21支安打,更是達到全員先發都有安打進帳的紀錄,其中沃克敲出5支安打,包括1支全壘打,打回3打點,諾特巴爾(Lars Nootbaar)5打數3安打,包括1支全壘打,5分打點,多諾萬(Brendan Donovan)5打數3安打,3次得分,葛斯密特(Paul Goldschmidt)也貢獻3支安打。

諾特巴爾在7局上敲出關鍵清壘二壘安打,幫助紅雀從7比7平手變成10比7領先。根據數據顯示,紅雀本場得點圈為18打數8安打,與他們本季得點圈效率低的印象不同,諾特巴爾表示,「在得點圈擊出安打非常重要,能夠把那些得分機會轉化為分數。我不知道我們今天18打數8安打,但我們每天都會樂於繳出這樣的表現。」

Lars Nootbaar clears the bases to put the @Cardinals ahead in the 7th! pic.twitter.com/P3F49lHUD6