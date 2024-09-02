羅切開賽連7K平美聯紀錄　白襪仍慘吞107敗破隊史紀錄

▲白襪明星先發左投羅切（Garrett Crochet）開賽連飆7K。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

白襪明星先發左投羅切（Garrett Crochet）今天（2日）開賽連續三振7名打者，追平美聯紀錄，但他只投3.1局就退場，最終白襪以0比2輸給大都會，吞下本季第107敗，締造隊史單季最多敗紀錄，並且創下主場10連敗的尷尬紀錄。

羅切開賽虎虎生風，連續三振7名打者，追平羅丹（Carlos Rodon）、克勞利（Joe Cowley）和史奈爾（Blake Snell）創下的美聯開賽連續三振紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過羅切4局上被林多（Francisco Lindor）敲出陽春砲，隨後伊格列夏斯（Jose Iglesias）、文托斯（Mark Vientos）接連敲安，羅切隨後三振阿隆索（Pete Alonso）後就下場。主投3.1局共投57球，送出8次三振，被打3支安打，包括1發全壘打，失1分，吞下敗投。

羅切本季首度擔任先發，已創下單季新高的132局，雖然他了解球隊為他設下的限制，但作為一名優秀的競爭者，要讓他下場並沒那麼容易，白襪主帥塞茲摩（Grady Sizemore）表示，「他不想下場，但他最後還是接受這個決定。他今天的投球非常出色，表現得非常好。」

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）也對羅切的表現表示讚賞，「他真的投得很好，我們本季見過不少出色的投手，但他的表現確實很特別。」

不過羅切優秀的表現，仍無法掩蓋白襪慘澹的賽季，這場比賽輸球，讓白襪吞下本季第107敗，打破1970年創下的106敗隊史紀錄。而且白襪本季已經被對手完封15次、系列賽被橫掃22次，並連續17個系列賽輸球，更在主場創下10連敗紀錄。

根據大聯盟官網報導，白襪最近44場比賽戰績為4勝40敗，成為1916年運動家3勝41敗後，再度有球隊能在44場比賽中輸掉40場比賽。目前白襪還剩下24場比賽，他們需要在剩下的比賽拿下12勝12敗的成績，才能避免追平1962年由大都會創下的現代大聯盟120敗紀錄。但根據推算，白襪本季可能會吞下125敗。

▲白襪吞下單季107敗，創隊史紀錄。（圖／達志影像／美聯社）