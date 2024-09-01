2比3不敵RB萊比錫　勒沃庫森德甲35場不敗紀錄遭終結

▲勒沃庫森德甲35場不敗紀錄遭終結。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

衛冕冠軍勒沃庫森在德甲聯賽中連續35場不敗的紀錄於今天（1日）凌晨結束，RB萊比錫在兩球落後的情況下，靠著坎普（Kevin Kampl）的進球外加奧普達（Loïs Openda）梅開二度的好表現下，以3比2完成超級大逆轉，終結勒沃庫森的紀錄。

First Bundesliga defeat for Bayer Leverkusen since May 2023.



Despite 2-0 lead, RB Leipzig win the game 3-2. pic.twitter.com/Po74pHywQQ [廣告]請繼續往下閱讀... August 31, 2024

勒沃庫森在上半場佔據主導地位，第38分鐘弗林蓬（Jeremie Frimpong）近距離低射幫助球隊首開紀錄取得1比0領先；格里馬爾多（Alejandro Grimaldo）第45分鐘的一記射門幫助勒沃庫森將領先優勢擴大至2比0。

客隊RB萊比錫則是在上半場補時第7分鐘憑藉著坎普的進球扳回一城，將分差追近至1比2；下半場第57分鐘奧普達在邊線附近利用小角度射門幫助球隊將比分扳平，最後第80分鐘，奧普達在禁區外用一記勢不可擋的遠射讓勒沃庫森門將科瓦爾（Matej Kovar）沒有任何防守機會，萊比錫將比數超前至3比2領先。

Loïs Openda, doublé qui rapporte la victoire à son équipe dans l'antre de Leverkusen. Grand classique : lancé en profondeur, frappe en force, placée, ficelle. Trop fort.pic.twitter.com/xGDCSrfBW8 — Yvan Sorine (@SorineYvan) August 31, 2024

比賽最後因為勒沃庫森的點球檢查而暫停，但主裁判在查看VAR後認為（Castello Lukeba）對希克（Patrik Schick）的犯規沒到需要點球的程度，終場萊比錫就以3比2實現超級逆轉，贏得勝利。

賽後根據統計，萊比錫是繼波鴻在2022-23賽季最後一天以3比0擊敗勒沃庫森之後，462天以來第一支在德甲聯賽中擊敗勒沃庫森的球隊。

BAYER LEVERKUSEN'S DOMESTIC UNBEATEN RUN IS FINALLY OVER pic.twitter.com/wUXUsvjai3 — OneFootball (@OneFootball) August 31, 2024

「萊比錫中場休息前的進球（來自坎普）改變了比賽，」勒沃庫森主帥阿隆索（Xabi Alonso）賽後說道，「我們準備好打好比賽並在下半場繼續前進，但我們沒有太多的控制力，比賽太開放，我們太簡單地丟了兩球」。

「這很難，很苦，」阿隆索最後表示，「我認為我們今天不應該輸球」。