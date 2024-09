2比3不敵RB萊比錫　勒沃庫森德甲35場不敗紀錄遭終結

▲勒沃庫森德甲35場不敗紀錄遭終結。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

衛冕冠軍勒沃庫森在德甲聯賽中連續35場不敗的紀錄於今天(1日)凌晨結束,RB萊比錫在兩球落後的情況下,靠著坎普(Kevin Kampl)的進球外加奧普達(Loïs Openda)梅開二度的好表現下,以3比2完成超級大逆轉,終結勒沃庫森的紀錄。

First Bundesliga defeat for Bayer Leverkusen since May 2023.



Despite 2-0 lead, RB Leipzig win the game 3-2. pic.twitter.com/Po74pHywQQ