運動雲

>

三盤力退澳洲黑馬　球王辛納連4年晉級美網16強

▲辛納（Jannik Sinner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲辛納（Jannik Sinner）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、喬科維奇（Novak Djokovic）先後遭到淘汰，近期陷入禁藥風暴的球王辛納（Jannik Sinner）則拒絕接受爆冷，他以6比1、6比4、6比2直落三盤擊敗澳洲黑馬奧康奈爾（Christopher O’Connell）。辛納連續第4年晉級美網男單16強，下一戰對手將是地主好手保羅（Tommy Paul）。

辛納開賽就靠著強勁的底線進攻給奧康奈爾施加回拍壓力，強大的正手也讓比賽一直都處於自己的節奏上，此役辛納打出了46記致勝球，並將非受迫性失誤控制在僅發生22次，最後辛納以一記發球上網、正手截擊的方式結束比賽，直落三挺進賽會16強。

「這項運動中什麼都可能發生，所以我試著專注於自己的比賽，並且一天一天地來應對比賽，每一位對手都是非常艱難的挑戰，我也在享受場上的每一刻，已經有幾場冷門比賽發生了，我們看看接下來會發生什麼，」辛納賽後受訪時說道。

「但我非常高興自己仍然在這裡，希望我能打更多的比賽，但正如我所說，我們會一天一天地打下去，然後看看結果如何。」

16強辛納將與第14種子保羅爭奪八強名額，辛納在本賽季每個大滿貫賽事中至少都進入了八強，並在澳網贏得了他職業生涯首座大滿貫冠軍。

關鍵字： ATP美網辛納

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷44轟帶動隊史首次開賽3連轟　道奇力克響尾蛇4連勝

大谷44轟帶動隊史首次開賽3連轟　道奇力克響尾蛇4連勝

吳念庭被球擊已送醫　洪總透露傷到鼻樑：一直流血

吳念庭被球擊已送醫　洪總透露傷到鼻樑：一直流血

完了！9局大比分盜壘讓阿公生氣　陳文杰賽後道歉：我的錯

完了！9局大比分盜壘讓阿公生氣　陳文杰賽後道歉：我的錯

鈴木駿輔將唱台語歌道別　轉戰業餘盼循「永田條款」回中職

鈴木駿輔將唱台語歌道別　轉戰業餘盼循「永田條款」回中職

吳念庭遭強襲球擊中臉部可能開刀　蔡其昌表達關切盼早日康復

吳念庭遭強襲球擊中臉部可能開刀　蔡其昌表達關切盼早日康復

林姿妤車禍留永久傷害練就左右開弓　受郭婞淳啟發重拾桌球夢

林姿妤車禍留永久傷害練就左右開弓　受郭婞淳啟發重拾桌球夢

快訊／田曉雯、林姿妤桌球女雙摘銀　台灣巴黎帕運第2面獎牌到手

快訊／田曉雯、林姿妤桌球女雙摘銀　台灣巴黎帕運第2面獎牌到手

象魔力剛復出即被割捨　王建民談明年續留：可以討論　

象魔力剛復出即被割捨　王建民談明年續留：可以討論　

兄弟8局致勝關鍵　平野惠一談21歲小將代打觸擊「很有價值」

兄弟8局致勝關鍵　平野惠一談21歲小將代打觸擊「很有價值」

艾士特簽證到手就上工！今轉韓職首戰對三星　教頭：請投5局以上

艾士特簽證到手就上工！今轉韓職首戰對三星　教頭：請投5局以上

中秋大賞 蛋黃酥禮盒X2 再加碼6袋芝麻粉、禮盒提袋X2

熱門新聞

大谷44轟帶動隊史首次開賽3連轟　道奇力克響尾蛇4連勝

吳念庭被球擊已送醫　洪總透露傷到鼻樑：一直流血

完了！9局大比分盜壘讓阿公生氣　陳文杰賽後道歉：我的錯

鈴木駿輔將唱台語歌道別　轉戰業餘盼循「永田條款」回中職

吳念庭遭強襲球擊中臉部可能開刀　蔡其昌表達關切盼早日康復

林姿妤車禍留永久傷害練就左右開弓　受郭婞淳啟發重拾桌球夢

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平44轟　道奇力克響尾蛇

2吳念庭已送醫　洪總透露：一直流血

3大比分盜壘讓阿公生氣了　陳文杰道歉

4鈴木駿輔轉戰業餘　循永田條款回中職

5吳念庭遭強襲球擊中臉部可能開刀

最新新聞

1左手重砲黃品諺　U17男排世錦賽得分王

2鄭宗哲選保送　林台加雙重賽打點

3德米瑙爾四盤晉級美網16強

4吳念庭鼻骨及下眼眶骨裂須動手術

5搶10大戰勝出　謝淑薇美網混雙闖8強

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

走過煎熬復健情緒湧現　象魔力哽咽：感謝大家沒放棄

改判簡直亂來！洪總直衝小房間　「我不是要輸贏，我是想講道理」

宋晟睿回本壘送上高蛋白　平野惠一笑：多喝點才能開轟

象魔力復出平野有500分的感動　黃恩賜隔709天勝投也懂：辛苦了

肯特初嚐3連勝賽後雀躍受訪　轉念最大關鍵感謝樂天給機會

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

盧廣仲秀「精壯胸肌+冰塊腹肌」？　本人回：不是說好不要PO！

就是不讓！轎車逆向被逼退　網讚翻：走快速通關要付費

館長、黃國昌到場聲援柯 批檢亂辦案：想滅民眾黨

柯文哲凌晨被移送北檢　不發一語
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366