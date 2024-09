三盤力退澳洲黑馬　球王辛納連4年晉級美網16強

▲辛納(Jannik Sinner)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)、喬科維奇(Novak Djokovic)先後遭到淘汰,近期陷入禁藥風暴的球王辛納(Jannik Sinner)則拒絕接受爆冷,他以6比1、6比4、6比2直落三盤擊敗澳洲黑馬奧康奈爾(Christopher O’Connell)。辛納連續第4年晉級美網男單16強,下一戰對手將是地主好手保羅(Tommy Paul)。

Keep rollin', rollin', rollin', rollin' ????



Rock and roll tennis World No. 1 @janniksin as he seals a fourth round spot in New York. @usopen | #USOpen pic.twitter.com/csy8PkCVaO