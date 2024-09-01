三盤力退澳洲黑馬　球王辛納連4年晉級美網16強

▲辛納（Jannik Sinner）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、喬科維奇（Novak Djokovic）先後遭到淘汰，近期陷入禁藥風暴的球王辛納（Jannik Sinner）則拒絕接受爆冷，他以6比1、6比4、6比2直落三盤擊敗澳洲黑馬奧康奈爾（Christopher O’Connell）。辛納連續第4年晉級美網男單16強，下一戰對手將是地主好手保羅（Tommy Paul）。

Keep rollin', rollin', rollin', rollin' ????



Rock and roll tennis World No. 1 @janniksin as he seals a fourth round spot in New York. @usopen | #USOpen pic.twitter.com/csy8PkCVaO [廣告]請繼續往下閱讀... August 31, 2024

辛納開賽就靠著強勁的底線進攻給奧康奈爾施加回拍壓力，強大的正手也讓比賽一直都處於自己的節奏上，此役辛納打出了46記致勝球，並將非受迫性失誤控制在僅發生22次，最後辛納以一記發球上網、正手截擊的方式結束比賽，直落三挺進賽會16強。

Flawless from the World No. 1! pic.twitter.com/ldUJlecOwi — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2024

「這項運動中什麼都可能發生，所以我試著專注於自己的比賽，並且一天一天地來應對比賽，每一位對手都是非常艱難的挑戰，我也在享受場上的每一刻，已經有幾場冷門比賽發生了，我們看看接下來會發生什麼，」辛納賽後受訪時說道。

「但我非常高興自己仍然在這裡，希望我能打更多的比賽，但正如我所說，我們會一天一天地打下去，然後看看結果如何。」

16強辛納將與第14種子保羅爭奪八強名額，辛納在本賽季每個大滿貫賽事中至少都進入了八強，並在澳網贏得了他職業生涯首座大滿貫冠軍。