輪椅羽球女將楊伊宸單打、女雙皆止步小組賽　結束首次帕運之旅

▲巴黎帕運羽球女將楊伊宸。（圖／體育署提供）

記者游郁香／綜合報導

首次登上帕運舞台的台灣羽球女將楊伊宸，昨(30)日經歷1日3戰的魔鬼賽程，遺憾的是，3場都沒能取勝，她與胡光秋搭檔參加女雙WH1-WH2級賽事止步小組賽，她今(31)日迎來女單WH2級小組賽最終戰，終場以10比21、7比21敗給祕魯選手若雷吉(Pilar Jauregui)，小組賽3戰全敗，結束本屆帕運之旅。

單打世界排名第13的楊伊宸因一場意外導致脊椎損傷無法站立，在朋友的鼓勵下，她在輪椅羽球賽場重拾自信，2013年開始加入帕拉羽球行列，2016年首度出征國際賽。她一度因為錯過東京帕運而深陷低潮，休息了近2年才重回球場，今年如願登上巴黎帕運，昨日遇上1日3戰的魔鬼賽程，雖然辛苦但她不喊累。

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▲巴黎帕運羽球女將楊伊宸。（圖／體育署提供）

楊伊宸與胡光秋在女雙WH1-WH2級賽事吞下2連敗，最終無緣晉級。單打部分，參加WH2級賽事的楊伊宸，小組賽前2戰接連不敵瑞士倫格利(Ilaria Renggli)和中國李紅燕，今日迎來最後一場小組賽，希望能取得首勝，替個人本屆帕運畫下句點。

可惜事與願違，楊伊宸鏖戰了25分鐘，最終以10比21、7比21敗給祕魯選手若雷吉，小組賽3連敗作收。