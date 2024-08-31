爪迷倒戈變猿粉？何品室融因明星無安打迷上Lamigo

▲ 何品室融 。（圖／樂天桃猿提供）



記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今年選秀在第二輪選中穀保家商外野手何品室融，對球團來說是一大驚喜。何品室融直言：「真的很開心，因為這是我最喜歡的球隊。」他提到，陣中最崇拜的學長就是強打「雙林」林立和林承飛。

何品室融說，從Lamigo時期就很喜歡這支球隊，不過喜歡的契機很有趣，「應該說我（一開始）是兄弟的粉絲，然後那一年（2015）看到明星無安打，那時候就覺得哇Lamigo也太強，就慢慢開始喜歡Lamigo了。」

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成為桃猿忠實球迷，何品室融透露，最近很欣賞林承飛以及林立，特別是今年初狀況不太理想時，翻了兩人的打擊影片，「看到承飛學長對日本打了一發全壘打，覺得好厲害！」

不過，儘管在昨日的加盟儀式中有機會與學長們見面，他笑說，自己太害羞了，未能鼓起勇氣上前打招呼。

副領隊沈鈺傑昨賽前受訪指出，能夠在第二輪選到何品室融，以球探提供資訊來看，確實很驚喜，「球團也很高興。」

何品室融國中以內野為主，不過升上高中移防外野，加入桃猿之後，球團預計安排他先從外野起步。沈鈺傑說，「應該是先放右外野，還要經過秋訓、春訓，看看教練對他的規劃，也會跟他溝通，找出最適合的位置。」

何品室融則表示，無論什麼位置，都會願意嘗試，他進一步指出，打擊方面算是他的強項，不過還沒辦法和張趙紘相比，「他太強了，沒有那麼恐怖，我可能算是中長程距離的打者。」

球團已在8月27日註冊何品室融，預計9月1日正式向二軍報到。他表示，隊上有幾名穀保學長邱鑫、林政華（東體）以及林華偉等人，並不陌生。還算是有學長罩？他笑說，「還是會緊張呀，很怕被電，因為我很菜啊，感覺很像剛升高中一樣，對未知的地方會怕怕的。」

沈鈺傑表示，今年若有機會，有望在季末看到新人開箱。何品室融坦言，希望今年有機會能上一軍見識見識，「想要上來看看到底差異在哪裡。」