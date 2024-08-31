美網男單連2天爆冷！喬科維奇4盤落敗止步32強衛冕夢碎

▲喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網男單32強爆出最大冷門，24座大滿貫得主、塞爾維亞衛冕冠軍喬科維奇（Novak Djokovic）以4比6、4比6、6比2、4比6不敵澳洲好手巴比倫（Alexei Popyrin）止步32強，無緣衛冕。

比賽前兩盤巴比倫無論在發球或是底線上，都成功壓制喬科維奇，以6比4、6比4取得2比0絕對領先，然而，喬科維奇在第3盤狀態回溫，開局就連保帶破取得3比0領先，他延續著這股氣勢在盤中完成雙破，以6比2在第3盤扳回一城，將盤數追至1比2。

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第4盤雙方2比2時巴比倫把握喬科維奇的二發，用一記犀利的正拍讓喬帥回球不及，取得3比2領先。下一局中巴比倫頂住15比40的回破壓力，憑藉強勁發球連拿4分守住發球局，將領先優勢擴大至4比2。

THE DRAMA.



Alexei Popyrin gets the break in the 4th set! pic.twitter.com/koGmVnzKqC — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2024

第4盤第7局巴比倫延續氣勢完成雙破，雖然隨後遭喬科維奇破發得手，但巴比倫及時穩住陣腳，終場便以4盤勝的姿態挺進16強，16強對手將是地主美國名將蒂亞佛（Frances Tiafoe）。

▲巴比倫。（圖／達志影像／美聯社）