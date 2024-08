美網男單連2天爆冷！喬科維奇4盤落敗止步32強衛冕夢碎

▲喬科維奇。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年美網男單32強爆出最大冷門,24座大滿貫得主、塞爾維亞衛冕冠軍喬科維奇(Novak Djokovic)以4比6、4比6、6比2、4比6不敵澳洲好手巴比倫(Alexei Popyrin)止步32強,無緣衛冕。

比賽前兩盤巴比倫無論在發球或是底線上,都成功壓制喬科維奇,以6比4、6比4取得2比0絕對領先,然而,喬科維奇在第3盤狀態回溫,開局就連保帶破取得3比0領先,他延續著這股氣勢在盤中完成雙破,以6比2在第3盤扳回一城,將盤數追至1比2。

第4盤雙方2比2時巴比倫把握喬科維奇的二發,用一記犀利的正拍讓喬帥回球不及,取得3比2領先。下一局中巴比倫頂住15比40的回破壓力,憑藉強勁發球連拿4分守住發球局,將領先優勢擴大至4比2。

THE DRAMA.



Alexei Popyrin gets the break in the 4th set! pic.twitter.com/koGmVnzKqC