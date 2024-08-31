朱品薰U20世錦賽標槍摘銀　刷新36年紀錄締台灣賽史最佳成績

▲台灣小將朱品薰勇奪世界U20田徑錦標賽標槍銀牌（圖／田協提供）

記者游郁香／綜合報導

世界U20田徑錦標賽本周在秘魯利馬舉行，台灣小將朱品薰今(31)日在女子標槍決賽擲出54公尺28摘銀，刷新乃慧芳1988年贏得男子跳遠銅牌的紀錄，締造我國賽史最佳成績。另外，江靜緣也在女子鉛球決賽繳出16公尺01奪銅，同時改寫自己所創的U20全國紀錄。

U20世錦賽本周在秘魯利馬點燃戰火，我國共有5位選手參賽，包括男子110公尺跨欄謝元愷、男子標槍黃潮鴻、男子1萬公尺競走陳聿賢、女子鉛球江靜緣、女子鐵餅江靜緣以及女子標槍朱品薰。

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女子標槍新星朱品薰預賽丟出50公尺75，以總排名第8挺進決賽，她今日出戰決賽，第2次試擲擲出54公尺28，雖未能刷新個人保持的56公尺66的U20全國紀錄，仍憑藉此成績拿下銀牌，僅次於中國顏茲儀的63公尺05。

這是我國在U20世錦賽首面銀牌，過去的最佳成績由乃慧芳所創，他在1988年男子跳遠鍍銅。

▲江靜緣贏得世界U20田徑錦標賽鉛球銅牌（圖／田協提供）

另外，此次參加鉛球與鐵餅兩個項目的江靜緣，在女子鉛球決賽第1次試擲就一鳴驚人，丟出16公尺01，打破她今年在台灣國際田徑邀請賽締造的U20全國紀錄，當時她擲出15公尺94，江靜緣最終就靠著16公尺01的佳績，一舉贏得本屆U20世錦賽銅牌。

江靜緣曾在2022年亞洲U18田徑錦標賽囊括鉛球、鐵餅雙金，去年東亞青年運動會也拿下鐵餅金牌，今年U20世錦賽依舊是兼項出擊，她日前在鐵餅決賽繳出52公尺57，以第6名作收。