暖心幫對手戴上護齒　蕭翔文：這是運動家精神

▲巴黎帕運中華跆拳道國手蕭翔文幫對手戴上護齒。（圖／教育部體育署提供）

記者歐建智／綜合報導

台灣跆拳道選手蕭翔文在巴黎帕運男子K44級58公斤級贏得銅牌，為台灣帶回首面獎牌。蕭翔文在8強賽中展現運動家精神，幫助對手裝上護齒，他認為輸贏不是重點，只要與對手互相扶持，就是運動家精神。

蕭翔文從國小開始接觸跆拳道，一路拚戰到大學。然而，在一次國手選拔前的車禍中，他的右手臂神經叢受到損傷，一度讓他的跆拳道國手夢碎。後來，他以帕拉選手的身分重返跆拳道賽場，並在去年的杭州亞帕運中贏得男子K44級58公斤級金牌。

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在巴黎帕運中，蕭翔文與教練吳燕妮一同站上殿堂，並成功進入男子K44級58公斤級的4強。雖然他在決賽中不敵以色列選手亞蘇爾，無法爭奪金牌，但他在銅牌戰中以16比8擊敗西班牙選手畢雅羅勃斯，為台灣帶回首面獎牌。

蕭翔文在8強賽中與法國選手孔格對決，他不僅維持高強度表現一路領先，還在對手護齒套滑落時彎下腰幫助對手撿起護齒套並協助戴上，這也是他展現台灣精神的暖心舉動。

蕭翔文賽後表示，雖然沒有達到期望的金牌，但他對於能夠拿到銅牌感到非常開心。他唯一的遺憾是在對戰以色列選手亞蘇爾時未能即時調整好，並且一度懷疑自己，讓他變得沒有信心。

在銅牌戰中，蕭翔文抱著放開來打的心態，他認為這就是最壞的情況，他要努力爭取自己想要的成就。