直落三拍落義國名將　佛里茲：持續保持專注

▲佛里茲(Taylor Fritz)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年美網男單64強,地主好手佛里茲(Taylor Fritz)在歷經2小時9分鐘的交手後,以6比3、7比6(1)、6比1直落三盤擊敗2021年溫網亞軍貝雷帝尼(Matteo Berrettini),強勢晉級32強。

US #1 Taylor Fritz plays a fantastic match to easily beat former top 10 Matteo Berrettini (3 titles in 2024) 6-3, 7-6(1), 6-1 and reach the 3rd round at the #USOpen.



Didn't face a break point *all match*



He will face Francisco Comesana on Friday. pic.twitter.com/nH3tOePUBv