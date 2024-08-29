直落三拍落義國名將　佛里茲：持續保持專注

▲佛里茲（Taylor Fritz）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網男單64強，地主好手佛里茲（Taylor Fritz）在歷經2小時9分鐘的交手後，以6比3、7比6（1）、6比1直落三盤擊敗2021年溫網亞軍貝雷帝尼（Matteo Berrettini），強勢晉級32強。

US #1 Taylor Fritz plays a fantastic match to easily beat former top 10 Matteo Berrettini (3 titles in 2024) 6-3, 7-6(1), 6-1 and reach the 3rd round at the #USOpen.



Didn't face a break point *all match*



He will face Francisco Comesana on Friday. pic.twitter.com/nH3tOePUBv [廣告]請繼續往下閱讀... August 29, 2024

美國一哥佛里茲在開賽不久後早早取得破發優勢，全場大部分時間都保持領先，自己18個發球局「沒有面臨破發點」全部守住，沒有讓貝雷帝尼越雷池一步。在佛里茲強力一發的保護下他僅丟了四分，二發也是如此。

佛里茲在接發球時緊貼底線，早早出手應對貝雷帝尼的強勁發球，在兩小時九分鐘的比賽中，佛里茲僅有18次非受迫性失誤，狀態絕佳的他最終就以3比0贏得比賽，晉級32強。

First two sets to Taylor Fritz!



He takes the second 7-6(1). pic.twitter.com/LFTVQsGWCs — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2024

「我進入比賽時非常專注，我感覺自己在每一分上都非常投入，這是在第一輪比賽後對自己有點不滿的地方，」佛里茲說道，「我已經準備好迎戰，貝雷帝尼是一位非常出色的球員，是一個極具挑戰性的第二輪對手，所以我進入比賽時更加專注」。

佛里茲32強對手將是阿根廷小將科梅薩尼亞（Francisco Comesaña），後者在64強中爆冷擊敗法國17號種子亨伯特（Ugo Humbert）。