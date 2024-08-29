運動雲

>

直落三拍落義國名將　佛里茲：持續保持專注

▲佛里茲（Taylor Fritz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲佛里茲（Taylor Fritz）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網男單64強，地主好手佛里茲（Taylor Fritz）在歷經2小時9分鐘的交手後，以6比3、7比6（1）、6比1直落三盤擊敗2021年溫網亞軍貝雷帝尼（Matteo Berrettini），強勢晉級32強。

美國一哥佛里茲在開賽不久後早早取得破發優勢，全場大部分時間都保持領先，自己18個發球局「沒有面臨破發點」全部守住，沒有讓貝雷帝尼越雷池一步。在佛里茲強力一發的保護下他僅丟了四分，二發也是如此。

佛里茲在接發球時緊貼底線，早早出手應對貝雷帝尼的強勁發球，在兩小時九分鐘的比賽中，佛里茲僅有18次非受迫性失誤，狀態絕佳的他最終就以3比0贏得比賽，晉級32強。

「我進入比賽時非常專注，我感覺自己在每一分上都非常投入，這是在第一輪比賽後對自己有點不滿的地方，」佛里茲說道，「我已經準備好迎戰，貝雷帝尼是一位非常出色的球員，是一個極具挑戰性的第二輪對手，所以我進入比賽時更加專注」。

佛里茲32強對手將是阿根廷小將科梅薩尼亞（Francisco Comesaña），後者在64強中爆冷擊敗法國17號種子亨伯特（Ugo Humbert）。

關鍵字： ATP美網佛里茲

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

有夠可愛！大谷翔平愛犬驚喜登場　完成史上最萌開球儀式

有夠可愛！大谷翔平愛犬驚喜登場　完成史上最萌開球儀式

樂天「火球男」左手要開刀　一軍3洋投暫時不動

樂天「火球男」左手要開刀　一軍3洋投暫時不動

練習賽暫停！辜仲諒喊話：絕對不能輸韓國　向總統爭取資源

練習賽暫停！辜仲諒喊話：絕對不能輸韓國　向總統爭取資源

韓媒曝艾士特轉隊費　起亞虎7月後出手「本人意願是關鍵」

韓媒曝艾士特轉隊費　起亞虎7月後出手「本人意願是關鍵」

不只是艾士特　悍將羅戈也被韓職注意到了

不只是艾士特　悍將羅戈也被韓職注意到了

巴黎帕運開幕進場　主持人：中華台北就是台灣

巴黎帕運開幕進場　主持人：中華台北就是台灣

胡智爲1.2局丟6分　台鋼陳飛霖4安MVP：晚上會睡不著

胡智爲1.2局丟6分　台鋼陳飛霖4安MVP：晚上會睡不著

兄弟火力全開6比1勝味全　「快樂保拉」重拾笑容：我回來了

兄弟火力全開6比1勝味全　「快樂保拉」重拾笑容：我回來了

泰迪發文「下一站台灣」暗示加盟？味全洋將取捨仍未定案

泰迪發文「下一站台灣」暗示加盟？味全洋將取捨仍未定案

山口茜才在自家封后今爆冷出局　日本一姐南韓賽首輪0比2敗北

山口茜才在自家封后今爆冷出局　日本一姐南韓賽首輪0比2敗北

創意滿滿真人版拉霸機！　3人隨機拿玩具蔬果連線

熱門新聞

有夠可愛！大谷翔平愛犬驚喜登場　完成史上最萌開球儀式

樂天「火球男」左手要開刀　一軍3洋投暫時不動

練習賽暫停！辜仲諒喊話：絕對不能輸韓國　向總統爭取資源

韓媒曝艾士特轉隊費　起亞虎7月後出手「本人意願是關鍵」

不只是艾士特　悍將羅戈也被韓職注意到了

巴黎帕運開幕進場　主持人：中華台北就是台灣

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前所未見！大谷翔平愛犬史上最萌開球

2樂天「火球男」開刀　3洋投不動

3練習賽為辜仲諒暫停　精神喊話：絕對不能輸韓國

4艾士特轉隊費太高　起亞虎7月後出手

5不只是艾士特　羅戈也被注意到了

最新新聞

1美國一哥佛里茲強勢晉級美網32強

2球迷搶公仔連大谷都驚：有特別活動？

3布莎南退賽　邱品蒨闖南韓公開賽8強

4台美混血卡洛爾雙響砲！

5愛犬開球教頭都說讚！大谷鬆口氣

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

連4棒都短打是什麼水準？　辜仲諒督促中華隊：要能攻不要只靠守

練習賽暫停！辜仲諒喊話　「絕不能輸韓國」向總統爭取資源

陳晨威「情緒很難忍得住」　開轟落淚：感謝阿嬤保佑我

打擊不振考慮找客座打教？　悍將領隊林華韋：需要緣分

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366