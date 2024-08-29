大谷翔平開轟超可愛吐舌向愛犬致意！42轟42盜追上洋基名將

THERE GOES DECOY'S DAD. pic.twitter.com/uNNgHI30sP — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 29, 2024

記者王真魚／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平29日（台灣時間）主場對戰金鶯，帶著愛犬Decopin上班，一起迎接搖頭娃娃發放日。Decopin還獲邀開球，大谷翔平開轟慶祝這一天，跑回本壘時突然張大嘴巴，伸出舌頭，模仿狗狗向Decopin致意，也幫助道奇在此戰6比4擊敗金鶯。

球迷為了獲得限量公仔，賽前12小時就開始排隊，現場座無虛席。Decopin賽前開球模樣也萌翻全場，牠站在投手丘上並咬住棒球，大谷翔平在本壘迎接牠，場面溫馨又可愛。

Decoy fetched the first pitch tonight for Shohei Ohtani! ???????? pic.twitter.com/zD7QsbX5SI [廣告]請繼續往下閱讀... August 29, 2024

比賽1局下半，大谷翔平作為首名打者，金鶯隊先發王牌巴恩斯（Matt Barnes），在1好2壞的情況下，擊出一發強勁的全壘打，為球隊打破0比0僵局。

大谷開轟後開心繞壘，並在回本壘之前，做出狗狗吐舌的可愛表情，向愛犬致意。

道奇在2局上失了3分遭對手逆轉。不過3局下半，大谷翔平敲安幫助隊友推進至得點圈，貝茲（Mookie Betts）適時安打再添一分。大谷隨後成功盜壘，赫南德茲（Teoscar Hernandez）轟出3分砲，助隊將比數反超至5比3。

5局下半，大谷翔平在第3打席擊出一壘滾地球，不過成功上壘，再靠對方捕手的失誤成功盜壘，並推進到三壘。之後，對方游擊手又發生失誤，大谷翔平為球隊追加分數。

大谷翔平在7局最後打席吞下三振，此役在本場比賽達成「42轟-42盜」，這是繼前洋基名將「A-Rod」A.羅德里奎茲（Alex Rodriguez）後，史上第2次達成「42-42」的成就。

道奇隊最終取得勝利，與同區排名第2的響尾蛇勝差拉回到3場。

▲大谷翔平 。（圖／截自道奇粉絲團）

