大谷翔平開轟超可愛吐舌向愛犬致意！42轟42盜追上洋基名將

THERE GOES DECOY'S DAD. pic.twitter.com/uNNgHI30sP

記者王真魚/綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平29日(台灣時間)主場對戰金鶯,帶著愛犬Decopin上班,一起迎接搖頭娃娃發放日。Decopin還獲邀開球,大谷翔平開轟慶祝這一天,跑回本壘時突然張大嘴巴,伸出舌頭,模仿狗狗向Decopin致意,也幫助道奇在此戰6比4擊敗金鶯。

球迷為了獲得限量公仔,賽前12小時就開始排隊,現場座無虛席。Decopin賽前開球模樣也萌翻全場,牠站在投手丘上並咬住棒球,大谷翔平在本壘迎接牠,場面溫馨又可愛。

Decoy fetched the first pitch tonight for Shohei Ohtani! ???????? pic.twitter.com/zD7QsbX5SI