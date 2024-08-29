感覺父母仍在身邊　德保拉：做一個好人讓他們驕傲

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟主力洋投德保拉於7月22日因家中喪事向球團請假返國，28日重返先發，繳出6局僅失1分非責失好投，賽後登上MVP頒獎舞台，他坦言，雙親相繼離世至今仍難以釋懷，「但我永遠都會拿出最好表現，做一個好人讓爸媽驕傲。」

德保拉今年季前、季中接連痛失至親，經過一個多月後重回投手丘，昨役主投6局，用93球只被擊出5支安打，送出5次三振、2次保送，僅失1分且為非責失分，順利拿下本季第7勝。

賽後獲選單場MVP，德保拉用好表現告訴大家：「我回來了！」他也承諾，剩餘賽季將全力以赴，拿出百分百的實力。

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談到父母，德保拉說，其實在頒獎時，情緒還是有點小難過，「因為家人離世，很多記憶都留在心中，現在還不太能釋懷。」

久違回到投手丘，德保拉相信父母在上天保佑著他，「有感覺到爸媽一直在我身邊，照顧我、支持我的感覺，我的心裡都有感覺到。」

隊長王威晨此戰開轟相挺，在德保拉缺陣期間，他也透過翻譯關心他狀況，「有聽說他都有持續在訓練，看起來狀況還是調整得非常到位，我們都知道他是很有壓制力的投手，他這場表現很好，很替他開心。」

對於隊友的稱讚，德保拉說，「我永遠都會拿出最好表現，做一個好人讓爸媽驕傲。」

▲德保拉 。（圖／中信兄弟提供）

