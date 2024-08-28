「英國楊丞琳」美網首輪出局　賽後拭淚喊：從中吸取教訓

▲「英國楊丞琳」拉杜卡努（Emma Raducanu）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網女單首輪迎來「大滿貫冠軍對決」，2020年澳網冠軍科寧（Sofia Kenin）以6比1、3比6、6比4三盤擊敗2021年美網冠軍、「英國楊丞琳」拉杜卡努（Emma Raducanu）晉級64強，比賽結束後拉杜卡努在賽後採訪時頻頻拭淚，並直言「我會從中吸取教訓，為未來大滿貫以稍微不同的方式管理日程」。

EMMA RADUCANU broke down in tears after crashing out of the US Open first round. https://t.co/Ty2uoS2t0F https://t.co/Ty2uoS2t0F [廣告]請繼續往下閱讀... August 28, 2024

2021年，當時18歲的拉杜卡努在美網成為第一位獲得大滿貫單打冠軍的資格賽選手，隔年她在首輪被法國選手科內特（Alize Cornet）淘汰，隨後因手腕和腳踝手術而錯過了去年法拉盛之旅。

而今年，拉杜卡努被前澳網冠軍科寧淘汰，「我感覺很沮喪，我感到很難過，」拉杜卡努拭淚並停下來繼續答道，「顯然這是一場我真的很想在比賽中取得好成績的比賽」。

Emma Raducanu says she has a ‘lesson to learn’ after her US Open exit



Admits she ‘would probably play more than I did this time’ in the build up to the next tournament #USOpen pic.twitter.com/kLm3MN7VxY — John Watson (@JohnWatsonSport) August 28, 2024

拉杜卡努強忍不甘心的淚水表示，她將「從中吸取教訓，為未來大滿貫以稍微不同的方式管理日程，此外我自己想參加更多比賽，」拉杜卡努告訴記者，「我可能會參加比之前這幾年更多的比賽，這些都是明年要吸取的教訓」。

拉杜卡努下一場比賽是台灣時間9月16日在首爾開打的韓國公開賽。「在那之前，我只會回到訓練場，訓練並分析我出錯的地方，並在本賽季剩餘的時間裡嘗試改進，顯然今年的大滿貫已經結束，但實際上距離澳網（下個賽季開始時）並沒有那麼久」。