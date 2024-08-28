運動雲

>

「英國楊丞琳」美網首輪出局　賽後拭淚喊：從中吸取教訓

▲「英國楊丞琳」拉杜卡努（Emma Raducanu）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「英國楊丞琳」拉杜卡努（Emma Raducanu）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網女單首輪迎來「大滿貫冠軍對決」，2020年澳網冠軍科寧（Sofia Kenin）以6比1、3比6、6比4三盤擊敗2021年美網冠軍、「英國楊丞琳」拉杜卡努（Emma Raducanu）晉級64強，比賽結束後拉杜卡努在賽後採訪時頻頻拭淚，並直言「我會從中吸取教訓，為未來大滿貫以稍微不同的方式管理日程」。

2021年，當時18歲的拉杜卡努在美網成為第一位獲得大滿貫單打冠軍的資格賽選手，隔年她在首輪被法國選手科內特（Alize Cornet）淘汰，隨後因手腕和腳踝手術而錯過了去年法拉盛之旅。

而今年，拉杜卡努被前澳網冠軍科寧淘汰，「我感覺很沮喪，我感到很難過，」拉杜卡努拭淚並停下來繼續答道，「顯然這是一場我真的很想在比賽中取得好成績的比賽」。

拉杜卡努強忍不甘心的淚水表示，她將「從中吸取教訓，為未來大滿貫以稍微不同的方式管理日程，此外我自己想參加更多比賽，」拉杜卡努告訴記者，「我可能會參加比之前這幾年更多的比賽，這些都是明年要吸取的教訓」。

拉杜卡努下一場比賽是台灣時間9月16日在首爾開打的韓國公開賽。「在那之前，我只會回到訓練場，訓練並分析我出錯的地方，並在本賽季剩餘的時間裡嘗試改進，顯然今年的大滿貫已經結束，但實際上距離澳網（下個賽季開始時）並沒有那麼久」。

關鍵字： WTA美網拉杜卡努

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

連4棒都短打是什麼水準？辜仲諒督促中華隊：要能攻不要只靠守

連4棒都短打是什麼水準？辜仲諒督促中華隊：要能攻不要只靠守

練習賽暫停！辜仲諒喊話：絕對不能輸韓國　向總統爭取資源

練習賽暫停！辜仲諒喊話：絕對不能輸韓國　向總統爭取資源

教練很喜歡的內野變空氣 沈鈺傑無奈浪費時間：但祝福他

教練很喜歡的內野變空氣 沈鈺傑無奈浪費時間：但祝福他

麟洋配台北賽「最後合體」拚獨缺1冠　首輪對手出爐

麟洋配台北賽「最後合體」拚獨缺1冠　首輪對手出爐

「我的狗狗們在哪呀」克迪捂耳興奮嗨喊！隊友汪汪汪相挺

「我的狗狗們在哪呀」克迪捂耳興奮嗨喊！隊友汪汪汪相挺

山口茜才在自家封后今爆冷出局　日本一姐南韓賽首輪0比2敗北

山口茜才在自家封后今爆冷出局　日本一姐南韓賽首輪0比2敗北

起亞虎4.5萬美元挖角艾士特　季後賽受限無法登板

起亞虎4.5萬美元挖角艾士特　季後賽受限無法登板

「戰神減重班」又來了！　蘇奕晉狂瘦14公斤再出發

「戰神減重班」又來了！　蘇奕晉狂瘦14公斤再出發

克迪捂耳忽視吉力吉撈罵髒話　爽飆11K助兄弟1比0完封味全

克迪捂耳忽視吉力吉撈罵髒話　爽飆11K助兄弟1比0完封味全

曾偉喆致勝安、張趙紘炸裂2分砲　U18中華隊6比4勝U23

曾偉喆致勝安、張趙紘炸裂2分砲　U18中華隊6比4勝U23

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

熱門新聞

連4棒都短打是什麼水準？辜仲諒督促中華隊：要能攻不要只靠守

練習賽暫停！辜仲諒喊話：絕對不能輸韓國　向總統爭取資源

教練很喜歡的內野變空氣 沈鈺傑無奈浪費時間：但祝福他

麟洋配台北賽「最後合體」拚獨缺1冠　首輪對手出爐

「我的狗狗們在哪呀」克迪捂耳興奮嗨喊！隊友汪汪汪相挺

山口茜才在自家封后今爆冷出局　日本一姐南韓賽首輪0比2敗北

讀者回應

﻿

熱門新聞

1辜仲諒：連4棒都短打是什麼水準？

2練習賽為辜仲諒暫停　精神喊話：絕對不能輸韓國

3第9輪變空氣 沈鈺傑：有點浪費時間

4麟洋配台北賽「最後合體」拚獨缺1冠

5克迪：我的狗狗在哪呀　隊友汪汪相挺

最新新聞

1陳雨菲申請排名保護　恐缺席年終賽

2拉杜卡努美網首輪慘遭淘汰

3台鋼雄鷹選秀6人都加盟　黃子豪簽約金460萬

4「蒙古刺客」白薩與台鋼獵鷹換新約

5許皓程正式接任戰神總教練

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

打擊不振考慮找客座打教？　悍將領隊林華韋：需要緣分

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

陳連宏「正名」打擊教練　林華韋：責任會不一樣

雅英應援熱翻獲球迷借電扇　秒幫隊友吹風降溫超貼心♥

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366