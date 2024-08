「英國楊丞琳」美網首輪出局　賽後拭淚喊：從中吸取教訓

▲「英國楊丞琳」拉杜卡努(Emma Raducanu)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年美網女單首輪迎來「大滿貫冠軍對決」,2020年澳網冠軍科寧(Sofia Kenin)以6比1、3比6、6比4三盤擊敗2021年美網冠軍、「英國楊丞琳」拉杜卡努(Emma Raducanu)晉級64強,比賽結束後拉杜卡努在賽後採訪時頻頻拭淚,並直言「我會從中吸取教訓,為未來大滿貫以稍微不同的方式管理日程」。

2021年,當時18歲的拉杜卡努在美網成為第一位獲得大滿貫單打冠軍的資格賽選手,隔年她在首輪被法國選手科內特(Alize Cornet)淘汰,隨後因手腕和腳踝手術而錯過了去年法拉盛之旅。

而今年,拉杜卡努被前澳網冠軍科寧淘汰,「我感覺很沮喪,我感到很難過,」拉杜卡努拭淚並停下來繼續答道,「顯然這是一場我真的很想在比賽中取得好成績的比賽」。

