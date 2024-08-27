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克迪捂耳忽視吉力吉撈罵髒話　爽飆11K助兄弟1比0完封味全

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▲吉力吉撈．鞏冠遭驅逐出場 。（圖／取自CPBL.TV）

記者王真魚／綜合報導

味全龍吉力吉撈．鞏冠27日作客中信兄弟，7局下遭克迪三振，當下不滿主審好球判決，罵了好大一聲髒話「FxxK」，隨後遭主審楊崇煇趕出場。兄弟此役靠岳政華開轟，以及克迪8局好投，終場1比0完封味全。

主審當下是直接拉弓判三振，吉力吉撈．鞏冠大喊一聲髒話，楊崇煇也立刻比出手勢，大手一揮把他趕出場。

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吉力吉撈．鞏冠得知被趕後，又回頭爭論，教練團見狀立刻衝上前，避免衝突擴大。

克迪投完7局後只被擊出2支安打，對吉力吉撈．鞏冠投出本場第9K，面對對方抗議好球帶大罵髒話，他在退場後，手捂住耳朵作勢聽不見。

8局上，克迪續投，2出局後對拿莫伊漾投出觸身球保送，首度面臨滿壘危機，多虧隊友守備幫忙，面對下一棒李凱威，製造三壘滾地球出局，阻斷對方攻勢。

9局上，吳俊偉登板，被首名打者劉基鴻敲出安打，2出局後保送蔣少宏，但讓下一棒郭天信擊出滾地球出局。

克迪此戰先發8局飆出11次三振，為本季單場新高，拿下本季第5勝，沒有失分，獲選單場MVP。

龍隊由徐若熙先發，6局投出5次三振，沒有任何四壞球保送，全場只被擊出敲2安，不過其中1安是岳政華的陽春砲。兄弟也靠這一轟拿下勝利。

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▲克迪作勢聽不見 。（圖／取自CPBL.TV）

關鍵字： CPBL吉力吉撈鞏冠爭議主審克迪中職岳政華

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