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前冠軍蒂姆結束大滿貫最後一舞　美網三盤不敵謝爾頓

▲蒂姆（Dominic Thiem）。（圖／路透）

▲蒂姆（Dominic Thiem）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

奧地利名將蒂姆（Dominic Thiem）持外卡參戰美網，在今天（台灣時間27日）深夜美網首輪以 4比6、2比6、2比6不敵地主年輕好手謝爾頓 （Ben Shelton），在2020年自己在此奪冠的亞瑟.艾許球場（Arthur Ashe Stadium），結束職業生涯大滿貫的最後一舞。

「一切都有些不同，」蒂姆在賽後受訪時說道，「我嘗試享受這一刻，真的盡可能的吸收在這座球場上的每一刻，這真的很棒，我認為我能夠專注於比賽，但當然，我已經沒有那種可以真正與像謝爾頓這樣的球員正面對抗的水準了」。

「這一點我在賽前就已經知道了，所以我當然試圖盡可能地享受，但同時，我還是非常專注於比賽，」蒂姆將在今年結束他的職業生涯，同時以美網23勝9負的戰績畫下句點，其中包括了2020年用「輸二贏三」超級大逆轉的方式奪下生涯首座，也是最後一座的大滿貫金盃。

隨後蒂姆回顧他的美網生涯，「當我第一次作為職業選手來到這裡時，我就直接打進了第四輪，這給了我接下來幾年的信心提升，」他說道，「我認為就是這樣的，如果你有很好的回憶，或是有個好的開始，這確實會給未來帶來積極的感覺，確實如此。」

「但儘管如此，2020年（美網奪冠）仍然是超越一切的，也是我整個網球生涯中最重要的。」蒂姆將於10月維也納公開賽（Erste Bank Open）結束他的職業生涯，這位曾經排名世界第三的球員由於長期的手腕傷勢，導致巔峰期急流湧退，他也已經準備好迎接人生下一個篇章。」

「我很高興，過去幾年我已經掙扎了很久，特別是因為我無法恢復到以前的水準，」蒂姆說道，「但自從我在今年三月做出這個決定後，從那一刻起，我就感到很開心。

蒂姆表示，「很明顯，我也已經能夠開始準備即將到來的新篇章，說實話，我一直喜歡在巡迴賽上打球，我也非常有耐心，同時我也一直享受在家裡的時光，儘可能過著正常的家庭生活，這就是為什麼我現在真的很期待這一切，現在正常的生活即將到來。」

關鍵字： 美網蒂姆

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