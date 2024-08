前冠軍蒂姆結束大滿貫最後一舞　美網三盤不敵謝爾頓

▲蒂姆(Dominic Thiem)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

奧地利名將蒂姆(Dominic Thiem)持外卡參戰美網,在今天(台灣時間27日)深夜美網首輪以 4比6、2比6、2比6不敵地主年輕好手謝爾頓 (Ben Shelton),在2020年自己在此奪冠的亞瑟.艾許球場(Arthur Ashe Stadium),結束職業生涯大滿貫的最後一舞。

「一切都有些不同,」蒂姆在賽後受訪時說道,「我嘗試享受這一刻,真的盡可能的吸收在這座球場上的每一刻,這真的很棒,我認為我能夠專注於比賽,但當然,我已經沒有那種可以真正與像謝爾頓這樣的球員正面對抗的水準了」。

「這一點我在賽前就已經知道了,所以我當然試圖盡可能地享受,但同時,我還是非常專注於比賽,」蒂姆將在今年結束他的職業生涯,同時以美網23勝9負的戰績畫下句點,其中包括了2020年用「輸二贏三」超級大逆轉的方式奪下生涯首座,也是最後一座的大滿貫金盃。

Dominic Thiem was given a collage of some of his greatest moments at the US Open. Beautiful gesture by the tournament. Forever in our hearts. Thank you legend. pic.twitter.com/Yg3vvfrq9P

隨後蒂姆回顧他的美網生涯,「當我第一次作為職業選手來到這裡時,我就直接打進了第四輪,這給了我接下來幾年的信心提升,」他說道,「我認為就是這樣的,如果你有很好的回憶,或是有個好的開始,這確實會給未來帶來積極的感覺,確實如此。」

「但儘管如此,2020年(美網奪冠)仍然是超越一切的,也是我整個網球生涯中最重要的。」蒂姆將於10月維也納公開賽(Erste Bank Open)結束他的職業生涯,這位曾經排名世界第三的球員由於長期的手腕傷勢,導致巔峰期急流湧退,他也已經準備好迎接人生下一個篇章。」

Dominic Thiem just played his final match at the US Open.



Four years ago, he fulfilled his childhood dream on this very court.



I can’t imagine the emotions & thoughts going through his head right now.



But I hope he knows in his heart that what he achieved here will never be… pic.twitter.com/fhAMHKis3o