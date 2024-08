史奈爾3局6保送失準心　巨人4比3力克水手奪勝

▲雅澤姆斯基(Mike Yastrzemski)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

舊金山巨人今天(25日)客場交手西雅圖水手,巨人靠著雅澤姆斯基(Mike Yastrzemski)單場5支3外加7局上半開轟增加保險分的好表現下,克服2屆塞揚得主史奈爾(Blake Snell)先發3局6保送提早退場的劣勢,以4比3一分差擊敗水手,收下勝利。

客隊巨人在1、2兩局分別靠著查普曼(Matt Chapman)的高飛犧牲打以及菲茨杰拉德(Tyler Fitzgerald)敲安建功取得2比0領先,但水手打線馬上在2局下半予以回應,雷利(Luke Raley)與羅德里奎茲(Julio Rodríguez)在滿壘的時候接連選到保送,幫助球隊2比2追平比分。

5局上半巨人攻勢再起,亞斯特拉達(Thairo Estrada)在得點圈有人的時候敲出一支安打幫助球隊以3比2重新要回領先;7局上半雅澤姆斯基則是展現長程火力,他成功從水手後援佛斯(Austin voth)手中敲出一發346英尺的陽春砲,本季第10轟出爐,巨人4比2擴大領先。

