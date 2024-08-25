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史奈爾3局6保送失準心　巨人4比3力克水手奪勝

▲雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）。（圖／路透）

▲雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人今天（25日）客場交手西雅圖水手，巨人靠著雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）單場5支3外加7局上半開轟增加保險分的好表現下，克服2屆塞揚得主史奈爾（Blake Snell）先發3局6保送提早退場的劣勢，以4比3一分差擊敗水手，收下勝利。

客隊巨人在1、2兩局分別靠著查普曼（Matt Chapman）的高飛犧牲打以及菲茨杰拉德（Tyler Fitzgerald）敲安建功取得2比0領先，但水手打線馬上在2局下半予以回應，雷利（Luke Raley）與羅德里奎茲（Julio Rodríguez）在滿壘的時候接連選到保送，幫助球隊2比2追平比分。

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5局上半巨人攻勢再起，亞斯特拉達（Thairo Estrada）在得點圈有人的時候敲出一支安打幫助球隊以3比2重新要回領先；7局上半雅澤姆斯基則是展現長程火力，他成功從水手後援佛斯（Austin voth）手中敲出一發346英尺的陽春砲，本季第10轟出爐，巨人4比2擴大領先。

即便水手在下個半局憑藉著亞羅薩倫納（Randy Arozarena）的野選要回一分，也改變不了最近貧打造成的得分劣勢，終場巨人就以4比3收下勝利，報了昨天遭大逆轉的一箭之仇。

「在內心深處，我只是生自己的氣，」巨人先發史奈爾賽後忿忿不平的說道，「他們沒有安打，所以在沒有安打的情況下保送這兩分是非常糟糕的，我和自己交談，弄清楚有些事情必須改變，這就是我所需要的。我現在必須做得更好」。

▲2屆塞揚得主史奈爾（Blake Snell）。（圖／路透）

▲2屆塞揚得主史奈爾（Blake Snell）。（圖／路透）

在史奈爾3局就退場休息後，登板上場的比文斯（Spencer Bivens）高效的投了三局沒有失分。9局下半代班終結者沃克（Ryan Walker）完成了他個人本季第三次救援成功，自7月30日以來，沃克已經連續11次出場，沒有失分。

「沃克令人難以置信，」亞澤姆斯基說道，「他是我們的主力，你可以讓他扮演任何角色，他都會說是的，他不會表現出不合適，他會為球隊做任何需要做的事情，而且做得很好，我真的很高興我現在不用面對他」。

關鍵字： MLB舊金山巨人西雅圖水手

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