史庫柏爾奪第15勝　老虎13比4送白襪單季第99敗

▲史庫柏爾(Tarik Skubal)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

底特律老虎今天(25日)作客交手白襪,老虎當家左投史庫柏爾(Tarik Skubal)先發五局被敲8支安打,投出8次三振、責失3分。在隊友火力相挺下奪得領先全聯盟的第15勝,老虎終場就以13比4轟垮白襪,送給對方單季第99敗。

1局上老虎率先發動攻勢,伊巴內茲(Andy Ibanez)的安打幫助球隊先馳得點取得1比0領先;3局上老虎攻勢再起,單局敲出4支安打包括維爾霖(Matt Vierling)本季第15轟,老虎一舉灌進4分,將領先優勢擴大至5比0。

3局下老虎史庫柏爾出現亂流,白襪憑藉著連續安打打進3分,將分差追近至3比5;4局上老虎打線馬上還以顏色,開局連續選到3次保送後開啟安打串聯,該半局老虎再進帳4分,以9比3取得大幅領先。

度過亂流後的史庫柏爾後面兩局沒讓對手再越雷池一步,總計先發五局耗費88球,投出8次三振沒有保送,被敲8支安打責失3分,終場老虎就以13比4轟垮白襪,送給對方難堪的單季第99敗。

Down goes the side #RepDetroit @TarikSkubal pic.twitter.com/QZOZmOehkw