史庫柏爾奪第15勝　老虎13比4送白襪單季第99敗

▲史庫柏爾（Tarik Skubal）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

底特律老虎今天（25日）作客交手白襪，老虎當家左投史庫柏爾（Tarik Skubal）先發五局被敲8支安打，投出8次三振、責失3分。在隊友火力相挺下奪得領先全聯盟的第15勝，老虎終場就以13比4轟垮白襪，送給對方單季第99敗。

1局上老虎率先發動攻勢，伊巴內茲（Andy Ibanez）的安打幫助球隊先馳得點取得1比0領先；3局上老虎攻勢再起，單局敲出4支安打包括維爾霖（Matt Vierling）本季第15轟，老虎一舉灌進4分，將領先優勢擴大至5比0。

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3局下老虎史庫柏爾出現亂流，白襪憑藉著連續安打打進3分，將分差追近至3比5；4局上老虎打線馬上還以顏色，開局連續選到3次保送後開啟安打串聯，該半局老虎再進帳4分，以9比3取得大幅領先。

度過亂流後的史庫柏爾後面兩局沒讓對手再越雷池一步，總計先發五局耗費88球，投出8次三振沒有保送，被敲8支安打責失3分，終場老虎就以13比4轟垮白襪，送給對方難堪的單季第99敗。

「我不知道今天的球發生了什麼，更熱也更潮濕，我不喜歡它們，」史庫柏爾賽後談到今天投球表現時說道。「我以前從來沒有失投那麼多球，當然，這不是藉口或什麼，它就是發生了，你必須學會解決一些事情並處理它，因為這不會是最後一次發生」。

老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）則給予史庫柏爾相當大的肯定，「他這一整年都表現得令人難以置信。有些事情並不如他所願，我們在這次比賽的狀況內，特別是當我們打出我們所做的進攻時」。