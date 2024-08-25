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不僅速度快還是「盜壘高手」！　道奇主帥盛讚大谷翔平

▲大谷翔平與主帥羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／路透）

▲大谷翔平與主帥羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（25日）賽前提到大谷翔平「40轟40盜」壯舉，他表示對此感到無比激動，並稱讚大谷的高大體型同時兼具速度，是一名「盜壘高手」。

總教練羅伯斯今天賽前提到大谷昨天的表現，「他真的非常出色，通常達成重大紀錄時會噴啤酒慶祝，但我不確定最後有沒有噴啤酒。比賽結束後，我看到他被潑水，對於他那一刻的存在以及他對這場比賽的貢獻，我感到無比激動，昨晚他穿著道奇球衣的畫面將被永遠傳頌，我相信未來他還會有更多特別時刻。」

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對於大谷可能成為史上首位「50轟50盜」的球員，總教練羅伯斯表示，「還有很多比賽要打，他應該能夠達成這個目標。不過他也不會把這個作為唯一目標，他只是順其自然，全力為勝利奮鬥。」

另外，總教練羅伯斯還稱讚大谷擁有193公分的高大體型，還同時兼具速度，「這真是難以置信，像他這樣強壯且速度快的選手非常罕見。現在的他簡直就是一名盜壘高手，盜壘的情況非常符合比賽策略，已經不僅僅是一名跑得快的選手，而是真正懂得如何有效盜壘的選手。」

截至今日賽前，大谷盜壘嘗試44次成功40次，總教練羅伯斯也談到他與一壘指導教練麥卡洛（Clayton McCullough）之間的配合，「他們之間建立非常好的關係，會討論技術細節、對方投手的特性。翔平很聰明，懂得如何滑壘並保持健康，他的速度沒有任何減弱，滑壘技巧非常出色。」

大谷昨天先完成單季40盜，最後再以1發再見滿貫砲達成單季「40轟40盜」，僅用126場比賽也是大聯盟史上最快，超越2006年索里亞諾（Alfonso Soriano）所創下的147場紀錄。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球道奇大谷翔平

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